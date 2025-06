Társulati évadzáró a Déryné Programnál – Újabb sikeres évad a magyar kultúra szolgálatában

Évadzáró, Forrás: Déryné Program

Előadások – közösségi ünnepek formájában

A számok önmagukért beszélnek: a Déryné Társulat 98 településre látogatott el, 138 előadást tartott, és mintegy 29.000 nézőt ért el. Ezek a számadatok azonban mögöttes jelentéstartalmukban válnak igazán értékessé: a legtöbb helyszínen régóta nem volt lehetőség élő színházi produkcióra, így az előadások valódi kulturális ünneppé váltak a helyi közösségek számára.

A művészek és műszaki stáb összesen több mint 48.000 kilométert tettek meg – nem csupán fizikai, hanem szellemi értelemben is hidakat építve a városok és falvak között.

Szakmai elismerések és fesztiválszereplések

A Társulat munkáját idén is rangos szakmai elismerések övezték. Ivaskovics Viktor, a Déryné Társulat tagja kimagasló művészi tevékenységéért Jászai Mari-díjat vehetett át. A Bajnokok bajnoka – Papp Laci című előadás bekerült a Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztivál versenyprogramjába, míg az Országos Színházi Találkozón, Szolnokon, off-programként a KultUp alprogram mutatkozott be – példát adva arra, hogyan lehet a fiatal generációkat is megszólítani a színház nyelvén keresztül.

Évadzáró, Forrás: Déryné Program

Alprogramok – kultúra mindenkinek

A Déryné Program kiemelkedő ereje abban rejlik, hogy több, egymást erősítő és egymásra épülő alprogrammal éri el a társadalom különböző rétegeit:

Vándorszínház: 44 előadás, 24 település, 4500 néző.

44 előadás, 24 település, 4500 néző. Országjárás: 371 előadás, 301 település, több mint 47.000 néző.

371 előadás, 301 település, több mint 47.000 néző. Barangoló: 7 bemutató, 35 előadás, 20 helyszínen – gyakran rendhagyó terekben, amelyek újraértelmezik az előadóművészet helyét és szerepét.

Oktatás és tehetséggondozás – a jövő kulcsa

A fiatalok megszólítása és a tehetséggondozás kiemelt hangsúlyt kapott ebben az évadban is. A Drámaírói Kör fiatal szerzők munkáját támogatja, míg a Vitéz László alprogram óvodásokat ér el: 93 témanap során 3459 gyermek tapasztalhatta meg a bábszínház örömét.