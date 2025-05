Bors tavaszi megújulás: eddz Rubint Rékával! 17. nap

Rubint Réka 21 napos programjával rázza fel olvasóinkat, hogy teljes legyen a tavaszi megújulás. Ha a tavaszi nagytakarítás kész, ideje a testünket és lelkünket is rendbe tenni, ebben segít most a fitneszlady.

Tavaszi megújulás: edzz Rubint Rékával a Borson (Fotó: Bors)

Rubint Réka tornái garantáltan feltöltenek

Rubint Réka három héten keresztül érkezik napról napra új edzésekkel, amik otthon, profi eszközök nélkül is elvégezhetőek, akár kezdők számára is. A videók mindössze negyedórásak, de garantáltan hozzásegítenek a vágyott alak eléréséhez és Réka pozitív személyisége lelkileg is feltölt mindenkit.

Elérkeztünk a harmadik héthez, ha lemaradtál, a Borsonline-on bármikor visszakeresheted a korábbi videókat, de akár most is becsatlakozhatsz, kattints csak a videóra!