Bors tavaszi megújulás: eddz Rubint Rékával! 16. nap

Rubint Réka mindig mosolygós, nagyon energikus, pozitív életszemléletéből olvasóink is erőt nyerhetnek. A tavaszi megújulás érdekében Réka mindennap negyedórás edzéssel jelentkezik – elérkeztünk a harmadik héthez.

Nincs több kifogás: folytasd Rubint Réka edzésprogramját, vagy csatlakozz most (Fotó: Bors)

Tavaszi megújulás Rubint Réka vezetésével

Aki minden nap velünk tartott, az igazán büszke lehet magára: már több mint két hete aktívan tesz az egészségéért. Rubint Réka immár a 16. videójával jelentkezik a Borsonline-on: negyedórás edzéssel mozgatja át a vállalkozó szelleműeket. Akár most kezded, akár már haladóként edzel, Rubint Réka gyakorlatai különböző szinteken is végezhetők, igazodnak a saját tempódhoz és fizikai állapotodhoz. Csapjunk is bele!