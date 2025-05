Képben a törődés – Itt az MVM legújabb fotópályázata!

Az „MVM Élménynap – Legszebb napom 2025” program részeként meghirdetett „Intézményünk mindennapjai” című fotópályázat célja, hogy megörökítse azokat a megható és inspiráló pillanatokat, amelyek hűen tükrözik az intézmények elhivatott tevékenységét. A pályázat nemcsak verseny, hanem lehetőség is: alkalmat teremt arra, hogy a nagyközönség bepillantást nyerjen ebbe a különleges világba, ahol a hétköznapok is csodákat rejtenek. Legyen szó egy fejlesztő foglalkozás sikeréről, egy örömteli tanulási folyamatról vagy egy meghitt, gyógyító pillanatról – ezek a fotók másoknak is erőt, reményt és hitet adhatnak.

Kik pályázhatnak?

A pályázaton kizárólag hivatalosan bejegyzett szervezetek vehetnek részt, amelyek beteg, hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő vagy szociálisan rászoruló gyermekek támogatásával, oktatásával, fejlesztésével vagy gyógyításával foglalkoznak. Legyen szó iskoláról, fejlesztőközpontról, egészségügyi intézményről vagy alapítványról – ha Önök is nap mint nap a gyermekek jövőjéért dolgoznak, akkor ez a pályázat Önöknek szól!

Mi a feladat?

Készítsenek egyetlen olyan különleges fotót, amely érzékletesen bemutatja, mit jelent az Önök mindennapi elhivatottsága! Olyan képet várnak, amely történetet mesél, érzelmet közvetít, és láthatóvá teszi azt az értéket, amit nap mint nap képviselnek a gyermekekért végzett munkájukban.

Fontos tudnivalók:

Egy pályázó egy darab, JPEG vagy PNG formátumú fotóval nevezhet.

A képhez meg kell adni a címet, valamint az elkészítés helyét és idejét is.

Csak eredeti, digitálisan nem módosított fényképek pályázhatnak.

A képen szereplő személyeknek – különösen a gyermekeknek – hozzá kell járulniuk a fotó elkészítéséhez és nyilvánosságra hozatalához.

A fénykép nem tartalmazhat politikai, pornográf, bűncselekményhez köthető vagy egészségügyi/intim jellegű tartalmat.

Beküldési időszak:

2025. április 7. – május 16.

A pályázatokat a www.mvmelmenynap.hu weboldalon, a Pályázat menüpont alatt lehet benyújtani.

Figyelem! A határidő után beérkezett, illetve a pályázati feltételeknek nem megfelelő képeket nem értékelik.