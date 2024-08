Kert és kerti ülőhelyek a legújabb trendek szerint (x)

4. Pihenősarok

Nincs szabadtéri pihenés megfelelő ülőhely nélkül. Mondj búcsút a kényelmetlen székeknek, és üdvözöld a kényelmes kültéri pihenőhelyek trendjét kanapékkal, fotelekkel, szőnyegekkel, nagy díszpárnákkal és egyéb elemekkel, amelyek korábban a belsőépítészek privilégiumai voltak. A látszólag véletlenszerűen összerakott darabok is szárnyalnak idén, különböző anyagok, színek és textúrák váltják egymást, és az egyes bútorok akár más-más gyártótól vagy teljesen más kollekcióból is származhatnak. A cél egy olyan jellegzetes tér kialakítása, ahol a család minden tagja megtalálja a saját helyét. A legfontosabb persze az, hogy az ülőfelületet az esőtől és más időjárási elemektől védett helyen alakítsuk ki. Ezután ügyeljünk arra, hogy az ülőfelületet is határoljuk el. Ez a biztonságérzet mellett magánéletet is biztosít. Nemcsak fakerítéseket, hanem fémszerkezeteket is használhatsz kúszónövényekkel vagy fényláncokkal, ami esténként megfelelő hangulatot teremt. Ha a kerted tele van csendes zugokkal, több ilyen rejtekhelyet is kialakíthatsz. Egy véletlenszerűen felakasztott hinta, egy függőágy vagy egy egyszerű, a kertre néző pad is szuper ötlet.

(x)