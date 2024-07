Mivel kombináld a New Balance cipőt a hétköznapi outfitekben? (x)

Fotó: jdsports.hu

Amerikai retró modern köntösben

A New Balance az évek során számos ikonikus modellnek köszönhetően világszerte ismert lett. Az ikonikus N betűs sneakerek megtalálhatók mind a testmozgás-kedvelők, mind a sportswear világában jártasak ruhatárában. Ennek oka, hogy a New Balance a retró stílusra épül. Valaki egyszer azt mondta, hogy azt szeretjük a legjobban, amit már ismerünk – és ebben sok igazság van. A legnépszerűbb New Balance cipők közé tartozik jelenleg az 530, az 550 és a 2002 modell, valamint az ismét tündökölő 9060 sneaker. Mi a közös bennük? Egy közismert forma, ami régi modelleken alapul. Ez azt jelenti, hogy bármelyik cipőt is választasz, biztos lehetsz benne, hogy egy olyan klasszikus van a gyűjteményedben, ami még sokáig nem megy ki a divatból. Ráadásul az univerzális New Balance cipők helytállnak a legkülönbözőbb outfitekben, akár farmerrel és joggerrel, akár leggingsszel vagy ruhával kombinálod.

Fotó: jdsports.hu

Sportos casual a mindennapokra

Mit viselsz minden nap? Arra fogadunk, hogy azokat a darabokat és lépőket, amikben a legkomfortosabban érzed magad. Dobd fel outfitjeidet a New Balance 550 sneakerrel, ami egyszerű, városi sziluettjével tűnik ki – tökéletesen mutat bő szárú nadrággal, kedvenc kapucnis pulóvereddel vagy felhajtott szárú joggerrel. A JD Sports-nál ezt a modellt női és férfi verzióban is megtalálod. Ne feledd a részleteket. Válassz olyan színű New Balance 550 cipőt, ami passzolni fog a többi ruhádhoz. Ha unod már a klasszikus kosaras sziluettet, akkor dönts a New Balance 9060 sneaker mellett, ami az utóbbi hónapokban egyre népszerűbbé vált. Ez egy Y2K hangulatú modell, ami tökéletes a mindennapi szettekhez. Válaszd a grafitszínű, sötét árnyalatú modellt, és meglátod, hogy gond nélkül feltalálja magát az outfitedben.

Fotó: jdsports.hu

Melegítő szett

Néha érdemes a farmertől elszakadni egy melegítő szett javára. Az ilyen outfitet teljessé teheted a New Balance 530 cipővel vagy a 2002R modellekkel. Sziluettjük, kissé felívelő orruk, különleges kialakítású talpuk és strukturált felsőrészük még a legegyszerűbb melegítő szettet is kiegészíti. Ezek azok a New Balance modellek, amiket könnyen nevezhetnénk ikonikus dad shoes-nak – a retró inspirációnak köszönhetően ezek a frissített modellek remekül passzolnak egy túlméretezett kapucnis pulóverhez, pólóhoz és melegítőnadrághoz – vagy nők esetében leggingszhez.