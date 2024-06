Tekerj és csónakázz a kultúráért! – Hamarosan indul a Magyar Tavak Fesztiválja 2024 (x)

Ahogy a kellemes nyári fuvallat, úgy tér vissza évről évre a Magyar Tavak Fesztiválja, amely idén is színes és eseménydús programokkal kápráztatja el a látogatókat. A 2024-es év különlegessége, hogy a Balaton északi partjának egyik gyöngyszeme, a csodálatos Szigliget is csatlakozik a fesztiválhoz, így a Velencei-tó és a Tisza-tó mellett egy újabb, balatoni helyszín kap helyet a kulturális eseménysorozatban. Június 28–29-én a Velencei-tónál, július 26–27–28-án a Tisza-tónál, valamint augusztus 24–25-én a Balaton-parti Szigligeten csendülnek fel a varázslatos dallamok, ahol a fesztiválozók megismerhetik hazánk legszebb régióinak növény- és madárvilágát, sőt, a környék népi kultúráját is.