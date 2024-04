Győztesek a pályán: Lidl Kids Team nyereményjáték (x)

Az UEFA EURO 2024 labdarúgó Európa-bajnokság 2024. június 14. és július 14. között Németországban zajlik majd. A torna 51 mérkőzésén összesen 22 gyermek (csapatonként 11 fő) kíséri a játékosokat a pályára. A Lidl Kids Team résztvevői számára ez páratlan lehetőség, hogy közvetlenül átérezzék a labdarúgás varázsát, és részesei legyenek az esemény izgalmas atmoszférájának. Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője elmondta: „Nagy örömünkre az UEFA-val együttműködve a Lidl Kids Team nyereményjáték segítségével kivételes alkalmat és életre szóló élményeket szeretnénk nyújtani 22 magyar gyermek és családtagjai számára. A programban nyertes hazai résztvevők – felnőtt kísérőjükkel együtt – háromnapos utazást nyernek és ennek részeként ott lehetnek Németországban június 19-én a Németország, míg június 23-án a Skócia elleni csoportmérkőzéseken. A gyermekek a mérkőzések kezdetekor kéz a kézben vonulhatnak majd pályára a válogatott játékosaival. A megelőző napokon városlátogatáson, játékos futballmérkőzésen és sok más élménydús programon is részt vesznek.”

Fotó: Lidl

Hogyan lehet jelentkezni?

A Lidl Kids Team nyereményjátékra 2024. április 2. és 17. között olyan Lidl Plus-felhasználók jelentkezhetnek, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek, a részvétel időpontjában minimum 18 évesek és legalább egy olyan gyermek törvényes képviselői, aki 2024. június 19-én már betölti a 6. életévét, de 2024. június 23-ig nem tölti be a 11. életévét, és vállalják a németországi utazást. Ehhez mindössze a Lidl Plus alkalmazásban kell a nevezésüket leadniuk. Az áruházlánc a nyerteseket 2024. április 18-án, közjegyző jelenlétében, véletlenszerűen sorsolja ki. A szerencsés gyermekeket és kísérőiket teljeskörűen támogatja, beleértve az utazást, a szállást, az ellátást és a belépőket is.

Ingyenes jegyek

A Lidl több mint 30 országban van jelen, és elkötelezett amellett, hogy sokszínű kultúrával rendelkező vállalatként mindenkinek egyenlő esélyeket biztosítson. A Lidl vezetősége a 2023-ban bevezetett „Együtt a Lidlnél” küldetésnyilatkozatával kívánja hangsúlyozni, hogy bizalmon alapuló, tisztességes és nyitott vállalati környezet fenntartását tűzte ki célul, valamint tevékenységei középpontjába az embereket helyezi. Kiáll az egyenlő bánásmód mellett, és ennek megfelelően nem tolerálja a diszkrimináció semmilyen formáját. Mindezek a futballban is alapvető értékek. A méltányosság, az esélyegyenlőség és a befogadás előtérbe helyezése a Lidl tevékenységét az egész UEFA-idény során végigkíséri. A Lidl Kids Team tagjának lenni pedig csak a kezdet, ugyanis az áruházlánc a futballrajongók millióit szeretné összehozni, hogy együtt, akár otthon a családdal, akár a barátokkal ünnepeljék a mérkőzéseket. Ráadásul minden vásárlónak lehetősége lesz ingyenes jegyeket nyerni az UEFA EURO 2024 mérkőzéseire.

Bővebb információkért és a jelentkezési folyamat részleteiért töltse le és nyissa meg az ingyenes Lidl Plus alkalmazást! Ne hagyja ki ezt a fantasztikus lehetőséget, mert talán Ön az a szerencsés nyertes, aki gyermekével együtt részt vehet az év egyik legemlékezetesebb eseményén!