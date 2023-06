Tovább csökkent a tejtermékek ára a Lidlben (x)

Több mint 60 tejtermék fogyasztói árát csökkentette a Lidl Magyarország június 5-étől. Jelentős megtakarítást jelenthet a magyar családoknak a vállalat árcsökkentési programja és a kötelező akciók keretében nyújtott további 20-50 százalékos kedvezmény.

A Lidl komoly árcsökkentési programot indított, januártól már több mint 500 termék ára mérséklődött hazánk piacvezető áruházláncában. Vannak olyan termékek, amelyek akár 40 százalékkal olcsóbban vásárolhatóak meg, mint korábban. Mindez annak köszönhető, hogy a vállalat azt az árelőnyét, ami a kedvezőbb beszerzési lehetőségből fakad, valamint ami azon is túlmutat, továbbadja vásárlóinak.

Fotó: Lidl Magyarország

Több tucat tejtermék árát csökkentette a Lidl Magyarország június 5-től, a vásárlók örömére újabb mérföldkőhöz érkezett az áruházlánc árcsökkentési akciója. Kevesebbet kell fizetnünk az alapvető tejtermékekért, a friss és tartós tejekért, a különböző sajtokért, de több marad a pénztárcánkban akkor is, ha ízesített joghurtot, tejitalt, tejdesszertet, vajat vagy tejfölt teszünk a kosárba. Az áruházlánc akkor is vásárlóinak érdekeit tartotta szem előtt, amikor arról döntött, hogy a június 1-jétől életbe lépett kötelező akciók esetében nemcsak az előírt 10 százalékot biztosítja a vevőknek, hanem annál jóval nagyobb mértékű, 20-50 százalék közötti kedvezménnyel várja őket.

„A közel fél éve folyamatos árcsökkentés komoly megtakarítást jelenthet a vásárlóknak, hiszen újabb és újabb termékek kerülnek olcsóbban a polcokra. A tejtermékek körében legutóbb több mint 60 árucikk árát mérsékeltük, a csökkentés mértéke akár a 20 százalékot is elérheti. A folyamatos árcsökkentés, valamint a kötelező akciók keretében biztosított, az előírtnál jóval nagyobb engedmények biztosítása is vállalatunk azon célkitűzését szolgálja, hogy a Lidl az eddigieknél is erősebben álljon a magyar családok mellett” – emelte ki Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője.

A Lidl Magyarország nemcsak árcsökkentésekkel segíti a magyar vásárlókat. Az áruházlánc kiemelt figyelmet fordít a magyar beszállítókra a gazdaság támogatásának és fejlesztésének jegyében, ennek köszönhetően termékeinek közel 60 százalékát magyar beszállítóktól szerzi be.