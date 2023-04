Idén 26. alkalommal rajtol el a Pólus Bevásárlóközpont mezei futóversenye! (x)

A Budapesti Atlétikai Szövetség kezdeményezése eredetileg a 15. kerületi iskolák tanulóit invitálta, hogy minden tanintézményből az akkor nyílt Pólushoz fussanak a diákok. A helyi közösségek megmozgatására szervezett mezei verseny megtartotta lokális jellegét, ugyanakkor mára a főváros, sőt az egész ország számos területéről jönnek indulók, mert tudják, jól futható a terep a Szilas-patak menti pályán. Ahogy a korábbi években, idén is a családi futás lesz az első versenyszám a közös bemelegítés után és a kutyás futás az utolsó. A Pólus két éve hirdeti, hogy állatbarát hely, így egyre többen érkeznek az áruházba és a versenyre is négylábú kedvencükkel. Sőt, egy kis malac is kocogott már a kiskedvencek részvételével zajló futamon.

Fotó: bpatletika.hu

Hogy ezúttal ott lesz-e a rajtnál ez a különleges rózsaszínű „sportoló”, azt mindenki megtudja, aki nevez online vagy a verseny napján 9 órától a Pólus Center 5-ös bejáratánál, a Media Markt előtti területen. A nevezési díjak 800-1500 Ft között mozognak, de a családi és diák futamok ingyenesek a kerülti iskolásoknak. A leghosszabb táv a 10 km-es cross futás lesz, amit idén tartanak meg először, ahogy az ide verseny lesz az első, amin már chip technológia segítségével mérik a futók idejét.

Fotó: bpatletika.hu

Ezen a napon nemcsak a futni vágyók látogatnak el a verseny helyszínére, hanem a számos kiegészítő program iránt érdeklődők is. Lesz munkakutya bemutató a Pólus Kutyakiképző Iskola közreműködésével, mindenkit vár majd az egészségügyi szűrőbusz, és a Pólusban már hagyománynak számító havi dietétikai tanácsadás is éppen ezen a szombaton lesz.

A bevásárlóközpont az egészség mellett a helyi közösségeket is támogatja: a „Új bajnok születik” kampány keretein belül összesen 170.000 forintos sportutalvánnyal támogat két helyi iskolát azok közül, amelyek részt vesznek a versenyen.