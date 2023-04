Bővül az olcsóbban kínált termékek köre a Lidl üzleteiben (x)

A vásárlók megtapasztalhatták az árcsökkenés előnyeit, hiszen az év első három hónapjában közel 400 termék ára csökkent jelentősen. Az árcsökkentés mindenkit érint és jelentős segítség a magyar családoknak, hiszen az olcsóbban kínált árucikkek között az alapvető élelmiszerek mellett számos, a vásárlók körében közkedvelt termék is megtalálható. Az árak átlagosan 10 százalékkal lettek alacsonyabbak az első negyedéves árcsökkentésben érintett termékeknél, de egyes árucikkek árcsökkentése megközelíti a 30 százalékot.

Fotó: Lidl Magyarország

A tartós árcsökkentés eredményeként többféle vaj, sajt és tejföl lett olcsóbb, valamint 18-féle pékáruért, köztük például az 1 kilogrammos szeletelt fehér kenyérért, valamint a nosztalgia kifliért kell kevesebbet fizetni, de a rizs, a baromfi rudacska és a vegyes virágméz mellett a száraztészták, a szendvicsfeltétek, a fűszerek, tisztító- és tisztálkodószerek, babaápolási termékek és gyümölcslevek között is megtalálhatóak az árcsökkentett termékek. Ezek a termékek a mindennapi bevásárlás részei, így az egyes termékeknél akár 29 százalékot elérő, de számos esetben 20 százalék feletti ármérséklés már jelentős könnyebbséget jelent a vásárlóknak.

Fotó: Lidl Magyarország

A vállalat célja, hogy még több árcsökkentett terméket kínáljon a vásárlóknak, akik számára a különféle akciók és kedvezmények az elmúlt időszakban még inkább felértékelődtek. Az árak csökkentése és a széles, kiváló minőségű, kedvező ár-érték arányú kínálat mellett az áruházlánc hetente változó akciókat biztosít vásárlóinak, akik a Lidl digitális hűségprogramja, a Lidl Plus használatával az akciós árukon túl további 10-12 kedvezményre jogosító kupont, kaparós nyereménykártyákat és egyéb extra kedvezményeket is igénybe vehetnek. Az áruházlánc pedig praktikus spórolási tippekkel és pénztárcabarát receptekkel is segíti vásárlóit.