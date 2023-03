Akár tízezer forint is bent maradhat a családi kasszában havonta (x)

Egy kis odafigyeléssel, tervezéssel és az áruházlánc által kínált további kedvezmény opciók kihasználásával a bevásárlásra fordított összeg lehet még alacsonyabb is. Hogyan? Ehhez adunk tippeket!

Vásárlói hűségkártyát használni és a kedvezményekre vadászni talán még soha nem volt ennyire kifizetődő, mint most. Érdemes felkészülten indulni a heti nagybevásárlásra, és akár aszerint alakítani a következő napokra tervezett menüt, hogy mi az, ami kedvező áron elérhető – nem is beszélve azokról a választásokról, amikor egyszerre több kedvezményt is kihasználhatunk!

A Tesco Clubcarddal olcsóbb programja abban segíti a vásárlókat, hogy okosan tudjanak bevásárolni: az áruházlánc hétről hétre közel 1200 terméket kínál Clubcard áron, amiket a hűségkártya tulajdonosok, illetve a Clubcard applikáció használók jelentős árkedvezménnyel vásárolhatnak meg – a leghűségesebbek akár havonta több mint 10 ezer forintot is spórolva ezzel. A vásárlók ráadásul exkluzív kedvezménykuponokat kapnak, illetve vásárlásaik során pontot is gyűjthetnek, amelyeket fizetéskor forintra válthatnak, ezzel tovább csökkentve a vásárlás végösszegét.

Emellett az áruházlánc Árgarancia felirattal jelzi a polcokon azokat az alapvető élelmiszer- és háztartási termékeket, amiknek árát tartósan alacsonyan tartja.

A Tesco az Árgarancia és a Clubcard kedvezményeken felül egy héten kétszer a Clubcarddal rendelkező vásárlói számára további spórolási opciókat is biztosít: a nyugdíjasok keddenként, míg a Clubcard appot használók február 19-től vasárnaponként 5% kedvezményt is kapnak a vásárlásuk végösszegéből.

Fotó: Tesco

Spórolási tippek Csatos Erika, a Tesco pénzügyi mentorának ajánlásával.