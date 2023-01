Spórolj a bevásárláson: ezeket az appokat használd! (x)

A jelenlegi körülmények mindannyiunkat arra ösztönöznek, hogy tudatosabbak legyünk a kiadásaink kezelésével kapcsolatban. A megoldás viszont nem olyan egyszerű, mint első látásra tűnik. Nemcsak azért, mert nem könnyű lemondani a korábbi szokásokról, hanem azért is, mert helyükbe újabbakat kell találnunk. Olyanokat, amelyek nemcsak pénztárcabarátak, hanem könnyen elérhetőek és nem kell rájuk túl sok időt vesztegetni.

Mivel az árak nagymértékben befolyásolják, hogy mire mennyit költünk, fontos, hogy megtaláljuk azokat a minőségi termékeket, amelyeket jó szívvel teszünk a kosárba és megvásárlásukkal nem terheljük túl a családi kasszát. Ebben például az akciókat és a különféle hűségprogramokat hívhatjuk segítségül.

Fotó: Lidl

A Lidl mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy vásárlóinak a legjobb áron kínálja termékeit. A vállalat hetente megújuló akciókat biztosít vásárlóinak. A folyamatosan újuló kedvezmények a termékskála széles palettájával várják az üzletekbe látogatókat – az élelmiszerektől kezdve a ruházati termékeken, szerszámokon át egészen a gyerekjátékokig minden megtalálható az akciók között. A hagyományos akciós újság mellett azonban ma már nagy népszerűségnek örvend az online szórólap. A digitális újságban megtalálható akciók között pedig mindenki találhat kedvére valót.

Fotó: Lidl

Több a kedvezmény

A Lidl online jelenléte is a vásárlók kényelmét, na meg pénztárcáját szolgálja. Az áruházlánc a vevőit évek óta arra ösztönzi, hogy iratkozzanak fel az elektronikus hírlevélre, hogy első kézből értesülhessenek az akciókról. Érdemes a lidl.hu weboldalt figyelni, de a Lidl vagy Lidl Plus alkalmazásokban is megtalálhatóak az akciós újságok digitális változatai. A diszkontlánc szórólapjai januártól már csak az áruházakban lesznek elérhetőek, a postaládánkban nem. A vállalat ennek köszönhetően idén akár 3500 tonnával mérsékelheti papírfelhasználását, cserébe bővebb, színesebb tartalommal és extra akciókkal kedveskedik az applikációkat használóknak, így azoknak, akik még többet szeretnének spórolni, érdemes ezeket letölteni.

Fotó: Lidl

A Lidl applikáció további előnye többek között az, hogy a felhasználók a bevásárlólista funkciónak köszönhetően egyszerűen rögzíthetik, hogy mit szeretnének megvenni. A bevásárlólista nemcsak abban segít, hogy ezeket észben tartsuk, hanem a kiadásaink listázását is megalapozhatjuk annak használatával. De miért is kell vezetni, hogy mennyit költünk? Azért, hogy a pénzünket tudatosan használjuk hiszen sok kicsi sokra megy. A kiadásokat aszerint is érdemes csoportosítani, hogy állandó vagy alkalmi vásárlásról, befizetésről van-e szó, valamint az is segíthet átlátni a pénzügyeinket, ha a tervezhető költségekkel előre számolunk és azoknak külön „fejezetet” nyitunk az elszámolásban. Vannak, akik azt is vezetik, mennyit spóroltak egy-egy elcsípett akcióval, ők a jelentős összeget látva nemcsak fontos forintokkal, hanem sikerélménnyel is gazdagodhatnak.

Ingyenes hűségkártyával

Apropó, spórolás… A Lidl üzleteiben további kedvezményeket érvényesíthetünk a vásárlás során, ha letöltjük a Lidl Plus applikációt, ahol a regisztrációt követően azonnal aktiválhatjuk a jobbnál jobb kedvezményre jogosító kuponokat. A Lidl Plus egy ingyenesen letölthető applikáció, amelynek szolgáltatásai ráadásul leegyszerűsítik a bevásárlást. Más hűségprogramokkal ellentétben minden használatkor kizárólagos kedvezményt nyújt az applikáció azoknak, akik a pénztárnál, fizetéskor leolvassák digitális hűségkártyájukat. A Lidl Plus felhasználói hetente 10-12 extra százalékos vagy fix összegű kuponnal spórolhatnak és minden vásárlást követően olyan kaparós nyereménykártyához is juthatnak, amelyek további kedvezményekre jogosíthatnak.