Téli összeöltözés? Ez ám a vonzó ötlet! (x)

Melyek a legtrendibb színek, minták a téli periódusban?

A zord mínuszokkal tűzdelt hónapokban mind férfi, mind női vonalon aratnak a sötétebb színek a férfi kapucnis pulóver - House kategóriában. Persze, aki ragaszkodik hozzá, kitűnhet a tömegből egy-egy rikítóbb választással. De valamiért ilyentájt a legtöbben a kék, a fekete, a szürke és a mélybordó árnyalataihoz nyúlnak a legszívesebben. Ezeken túl kétségtelenül ellenállhatatlanok a téli mintás darabok, amik akár hímzett kivitelben is megvásárolhatóak. Az egyedi, kézműves élmény épp úgy borítékolható, mint a hétköznapitól eltérő, ünnepi megjelenés.

Fotó: housebrand.com/hu/hu

Na, ez az a hangulat, ami nem is akármilyen módon fokozható tovább azzal, ha a pár tagjai összeöltöznek. A https://www.housebrand.com/hu/hu/noi/ruhak/felsok/kapucnival oldalon számtalan pulóverötlet érhető el, tehát nem nehéz közös nevezőre hozni az elképzeléseket.

A kapucni önmagában garantálja az elégedettséget. Praktikus, olykor sapkaként is funkcionálhat, és persze gondoskodik a pulóver egyedi eséséről. Az, hogy társul-e hozzá cipzár, vagy sem, már egyéni döntés függvénye. Mindenesetre mindkét típus kellően keresett, ez nem vitás.

Mi a helyzet a fazonnal?

Ezen a téren, bármennyire is kényesnek tűnik a felvetés, elsősorban a testalkat kérdése a döntő. Aki szereti a feszes modelleket, és történetesen jól is állnak rajta, annak felesleges tovább keresgélnie. Viszont aki szívesebben burkolózik a pulóvere védelmébe, annak a bő típusok a legideálisabbak. Amire minden vásárlási szituációban érdemes odafigyelni: a tökéletes szabás ismérve, hogy a pulóver a csípőig ér, az ujjak nem lógnak túl a csuklókon, a varrás a vállnál helyezkedik el, miközben a csuklya nem fojt, nem szorít, és nem is terít be mindent.