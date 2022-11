Praktikus készülékek az ünnepi készülődéshez (x)

A Sencor SVC 0725BK rúdporszóval eredményesen vehetjük fel a harcot a szennyeződésekkel szemben. 180 fokban elfordítható fejével a nehezen elérhető részek is megtisztíthatók, a fejébe épített UV-C lámpával pedig kétszeres erővel távolíthatjuk el a potenciálisan fertőző organizmusokat a megtisztított felületekről.

Működtetéséről egy rendkívül nagy teljesítményű, korszerű, 400 wattos digitális vezérlésű BLDC-villanymotor felel, amely kevesebb forgó alkatrészt tartalmaz, így hosszabb élettartammal rendelkezik. A 2500 mAh kapacitású lítiumion akkumulátornak köszönhetően ez a porszívó akár 50 percig folyamatosan üzemeltethető és 4-5 óra töltés után újra üzembe állítható. A fejéhez csatlakoztatható 0,25 literes víztartály, valamint az alján lévő szintetikus törlőkendővel tökéletesen tisztává varázsolható a padló.

A SVC 0725BK rúdporszívót olyan tartozékok teszik rendkívül sokoldalúvá, mint a Cat&Dog motoros minifej, a kombinált kárpitisztító, a résszívó fej, valamint a puha sörtés polctisztító ecset. Ezek a tartozékok ráadásul a praktikum jegyében könnyedén eltárolhatók a porszívó töltőállomásában, így biztosan nem keverednek el. Egy porszívónál kiemelten fontos, hogy ne bocsásson vissza finom port a helyiség levegőjébe. Az SVC 0725BK esetében a kiáramló levegő alapos megszűrésérért a HEPA-ciklonos szűrőrendszer felel, ami működés közben eltávolítja a szennyeződések (por, allergének, kórokozók), 99,7%-át. Félliteres portartályát könnyen és egyszerűen ki lehet üríteni az alján lévő kis ajtó segítségével.

Időmegtakarítás robotporszívóval

A robotporszívók egyik legfontosabb előnye, hogy leveszik rólunk a porszívózás terhét, mindemellett tervezhetővé teszik a takarítást. Kialakításukból fakadóan kevesebb helyet foglalnak el egy hagyományos, porzsákos porszívónál. A Sencor SRV 9150WH a maga 9,5 centiméteres magasságával könnyedén befér a különféle bútorok, székek, illetve ágyak alá. A beépített érzékelők pedig meggátolják, hogy leessen lépcsőkről, vagy, hogy nekimenjen a bútoroknak.

A Sencor robotporszívója számos felületen, így például a szőnyegen, laminált parkettán, linóleumon, járólapon, és parkettán is elboldogul. A két szélső forgókefének köszönhetően pedig a sarkokat is alaposan ki tudja tisztítani. A készülékkel nem csak porszívózni lehet. A SRV 9150 WH-t egy praktikus mop rendszerrel is ellátták. Ennek használatához csak vizet kell tölteni a víztartályába. A robotporszívó ezután minden esetben először felporszívózza az előtte lévő szennyeződéseket, majd közvetlenül utána automatikusan megnedvesíti a mop fejet, hogy feltörölje a makacsabb szennyeződéseket.

Mivel a készülék UV-lámpával is fel van szerelve, ezért tisztítás közben ultraibolya sugarakat tud kibocsájtani, amelyek hozzájárulnak a vírusok, baktériumok, penészgombák és atkák legalább 99,9%-os elpusztításához. A Sencor SRV 9150 WH tehát nem csak porszívózik és feltöröl, hanem hatásos fegyver lehet a veszélyes mikroorganizmusokkal szemben, éppen ezért allergiások és légúti betegségekkel küszködők számára is alkalmas lehet. A készülék HEPA-szűrővel is rendelkezik, ami megfogja a porszemeket és a polleneket.

A Sencor SRV 9150 WH-t egy nagy kapacitású, 2600 mAh lítiumion akkumulátorral rendelkezik, ami akár 120 perces üzemidőt is lehetővé tesz. Ha takarítás közben a töltöttségi szint kritikussá válik, abban az esetben a porszívó automatikusan visszatér a töltőállomásra, töltés céljából. Irányítása nem csak távirányítóval, hanem a Sencor Home alkalmazással is lehetséges, így működését programozni lehet, hogy mindig a kíván időben végezze el a takarítást.

Konyhai robotgép az ünnepi finomságokhoz

Az ideális konyhai robotgép kiválasztása nem könnyű, hiszen döntésünk alapvetően meghatározza az ételkészítéssel töltött időt. A Sencor STM 635X multifunkciós konyhai robotgép tökéletes társ lehet az ünnepi készülődésben. A fémházas készüléket nem véletlenül hívják „Kitchen Championnak”, vagyis a konyha bajnokának. A nagy teljesítményű motorral ellátott készülék kiválóan aprít, szeletel, őröl és kever, de dagasztásban is a maximumot nyújtja.

Mindez annak köszönhető, hogy bolygóműves technológiát alkalmaz, ami lehetővé teszi az alapanyagok maradéktalan feldolgozását és ezáltal minden összetevő alapos összekeverésé. A szilikon pengés keverőszárral a hígabb, krémesebb összetevők is 100%-ban összedolgozhatók, mert a szilikon penge a keverőedény falára tapadt hozzávalókat is képes elkeverni. Az ünnepi sütemények tésztája így csomómentes, omlós és kellemesen ropogós lesz.

Az STM 635X 4,5 literes rozsdamentes acéltartállyal rendelkezik, mely akár 2,2 kg tészta elkészítéséhez is elegendő lehet. A forgófejnél elhelyezett intelligens LED-világításnak köszönhetően minden munkafolyamat tökéletes fényviszonyok mellett ellenőrizhető. Egy konyhai robotgép esetén a sebesség minősége kifejezetten hozzájárul a sikeres eredményekhez. A Sencor Smart Power & Energy Technológia ezt hivatott szolgálni. A 1000 W teljesítményű motor intenzitását 8 teljesítmény-fokozattal lehet irányítani, így mindig a megfelelő sebesség mellett végezhető a keverés.

A Sencor STM 635X robotgépet számos kiegészítő, köztük húsdaráló, tésztakészítő, dagasztó kar, az A-alakú keverőszár, balón alakú habverő, valamint kávé- és fűszerdaráló teszi igazán sokoldalúvá. De a készülékek akkor is segítségünkre lehet, ha egészséges frissítőt szeretnék fogyasztani. 1,5 literes üvegedényében számos ízletes gyümölcs-, illetve zöldségturmix készíthető el. Az STM 635X tíz különleges színben, köztük törtfehér, rózsaszín és zöld színben érhető el.

2+1 év garancia

Mivel a Sencor hisz abban, hogy a készülékei hosszú időn keresztül megbízhatóan szolgálják a felhasználókat, ezért a jogszabályban meghatározott kötelező és az önkéntesen biztosított jótállási időn felül további egy éves időszakra kiterjesztett garanciát biztosít a vásárlók részére. Fontos azonban figyelembe venni, hogy ezzel a lehetőséggel kizárólag magánszemélyek élhetnek. Az ingyenes kiterjesztett garancia igénybevételéhez a vásárlóknak 30 napon belül regisztrálni kell a terméket a https://www.sencor.hu/kiterjesztett-garancia-promocio-n a vásárlást igazoló blokk segítségével. Ezt követően a felhasználók elektronikus úton megkapják a 2+1 év kiterjesztett garancia igénybevételéhez szükséges tanúsítványt.