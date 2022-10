Zsarufilmek legjava a Dunán (x)

Közönségkedvenc bűnügyi- és akciófilmeket tűz műsorára egész ősszel a Duna hétfő esténként. Az autósüldözős jeleneteiről híres, kultikus amerikai krimi, a San Francisco-i zsaru október 17-én, 23:25-től látható a csatornán, a Kékfény bűnügyi magazin és a Ricciardi nyomoz című új krimisorozat után. Hajdú Tibor, a Dankó Rádió reggeli műsorának házigazdája korán kelő, motorral közlekedő rádiósként rajong a lendületes, látványos és fordulatos történetekért. Ez az akciófilm őt is a képernyő elé szegezte 1986-os, magyarországi tévépremierje idején, de ez ma sincs másképpen.

Fotó: Hajdú Tibor hivatalos közösségi oldala

– Steve McQueen marad az örök ikon számomra. Persze, elsősorban azért, mert ő is motorőrült volt. Másrészt, ahogyan a korszak két legendás amerikai sportautója versenyez a filmben – ráadásul a felvételek jó részében valóban a színész vezet –, még mai szemmel is lenyűgöző. Egy biztos, most újra végigizgulom a Dunán – szögezte le Hajdú Tibor, aki a Dankó Rádió aktualitásain túl a hobbija, a motorozás kapcsán is gyakran megoszt tartalmakat a közösségi médiában. A rádiós a sebesség mellett az akciófilmekért is rajong, éppen ezért az izgalmakkal teli hétfők a kedvenc napja a Duna heti, tematikus műsorkínálatából.

Fotó: MTVA / Filmarchívum

San Francisco-i zsaru - október 17-én, hétfőn este a Dunán!