Bényi Ildikót a filmek teljesen kikapcsolják (x)

A filmek különleges szerepet töltenek be életében, teljes kikapcsolódást adnak számára, ezáltal egy időre el tudja felejteni a mindennapok nehézségeit. Bényi Ildikó a lányával közös otthoni, kényelmes filmnézést különösen szereti, és előszeretettel választ a Duna kínálatából, ahol szombatonként az egész család kiemelkedő alkotásokat láthat megszakítás nélkül.

Bényi Ildikó nagyon szereti a filmeket. Még a stáblistát is végignézi Fotó: MTVA\Csöndör Kinga

– Számomra fontos, hogy az élményt ne szakítsa meg reklám, így tudok belemerülni az adott hangulatba, cselekménybe. Nehezen engedem el a hétköznapi dolgokat, de a filmek képesek teljesen kikapcsolni – árulta el Bényi Ildikó. Az Önök kérték műsorvezetője azt is elmesélte, hogy gyermekkora óta mindig végignézi a stáblistát.

– Szeretem hallgatni a filmzenéket, de ilyenkor szoktak vicces gegeket is mutatni, vagy így készült jeleneteket, és mindig keresem a magyar alkotókat is – mondta Bényi Ildikó. A Duna filmes kínálatában is gyakran elmerül, főként azért, mert megszakítás nélkül, tudja végignézi az alkotásokat. A csatornán ugyanis délelőtti matinéra, vagy akár főműsoridős filmre is „beülhetnek” a nézők a Duna képernyője elé szombatonként, hiszen reklámok nélkül kínál szórakoztató és izgalmas moziélményt az egész családnak.

Krimiktől kezdve a romantikus filmekig bármit szívesen néz a Duna népszerű képernyőse, az olyan mesés, ám komoly üzenetet hordozó klasszikust is, mint a Sárkányszív.

A Sárkányszív október 15-én lesz látható a Dunán Fotó: MTVA

Az amerikai film, amelyet október 15-én 19:40-től vetít a Duna, a lovagok mesevilágába kalauzolja a nézőket, ember és sárkány viadalát bemutatva, amely váratlan fordulatot vesz. Ezt követően sem mozdul a képernyő elől Bényi Ildikó, hiszen a krimiket is szereti, 21:30-kor kezdődik a Modesty Blaise című angol film, amelyben a híres kalandornő az angol titkosszolgálat megbízását próbálja teljesíteni, a cselekmény középpontjában egy 50 millió font értékű gyémántszállítmány áll.