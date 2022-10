25 év Önök kérték után minden élethelyzethez tud egy dalt Bényi Ildikó (x)

Bényi Ildikóra is nagy hatással van az Önök kérték, mint fogalmaz, ennyi év után bármilyen élethelyzetre, örömre, bánatra tud egy slágert vagy nótát. A 25 éve tartó töretlen népszerűség szerinte a műsor személyességéből fakad.

– Az emberek saját történeteket osztanak meg életükből, elhangzik a nevük, köszöntik őket, sőt sokszor kapunk olyan visszajelzést, hogy többször újranézik a műsort – mondta Bényi Ildikó, aki az Önök kérték népszerűségnek további titkát a műfaji sokszínűségében látja, hiszen az adásokban az operett vagy akár a magyar nóta mellett különleges archív felvételek is megjelennek.

Fotó: Csöndör Kinga / MTVA

– Az egész stáb, sőt még a vezérlőben ülő rendező is együtt énekli az adásban elhangzó dalokat, és együtt élvezzük a kabaréjeleneteket – árulta el Bényi Ildikó, aki a műsorban vendégként szereplő művészeket is kiemelte. Szerinte például Bodrogi Gyulától, Kovács Katitól, vagy a Korda-házaspártól rengeteget lehet tanulni tartásról és alázatos munkáról. Az Önök kérték kapcsán egy újdonságra is felhívta a figyelmet.

– Minden hétköznap 15:20-kor várom a nézőket a Dunán, újdonságként pedig vasárnap is jelentkezik a műsor. Megnézzük, hogy melyek voltak azok a felvételek, amelyeket a legtöbben kértek, ezeket pedig egy csokorba fűzve láthatják a nézők 17 órától a Zenés Önök kértékben – mondta a műsor háziasszonya, aki végül azt is elárulta: ő minden műfajt szeret, a vidám nótákat pedig kifejezetten kedveli.