Hihetetlen, hogy miket kértek a SZIN fellépői (x)

Egy nemzetközi csapat általában többoldalas kéréssorral érkezik egy-egy fellépésre, köztük vannak technikai kívánságok, illetve azt is leírják, mit szeretnének enni és inni, sőt olykor azt is, mi az, amit egyáltalán nem akarnak. Általában ez utóbbiak körébe tartozik mondjuk a nem környezetbarát csomagolású étel vagy ital. Általánosságban elmondható, hogy az összes fellépő törődik a környezettel és a saját egészségével, ezért az ételek és az italok listáján is szerepelnek „mentes” dolgok. Többen akarnak helyi specialitásokat is, így a szegedi szervezők talán a Tisza-parti halászlevet is kínálják majd a sztároknak. A szállás lefoglalásánál is vannak kitételek: minimum négycsillagos legyen a hotel, és legyen benne folyamatosan elérhető edzőterem.

Az öltöző berendezését is részletesen leírják: szinte mindenkinél kötelező a kanapé, a szék és az asztal, van, aki hangsúlyozza, hogy legyen több konnektor. Emellett nagy méretű szemetes, ruhaállvány, egész alakos tükör, és kérnek még fekete törölközőket, ezeket általában a színpadon használják, de szeretnének fürdőlepedőt is a koncert utáni tisztálkodáshoz.

Idén lesz olyan fellépő, aki konfettiágyút is kért, és sokan írták azt is, hogy a bekészített italok között legyenek cukormentes üdítők. Az ételek közül sokan preferálják a paleót vagy a gluténmenteset, illetve sokan írják, hogy több csomag rágógumit is szeretnének.

