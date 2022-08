A SZIN-re készül Rag’n’Bone Man (x)

Négy platinalemez, az évtized legkeresettebb albuma, Brit Award és Ivor Novello Awards – ezzel indított a 2017-ben, a Human című dal után megjelent lemezével berobbant Rory, azaz Rag’n’Bone Man. A stadionokat betöltő, búgó-bársonyos bariton aztán várt három évet, és tavaly előrukkolt új lemezével, amelyen újra élvezhetjük lenyűgöző énekhangját. A hazai rajongóknak pedig remek hír, hogy augusztusban a svájci Stars in Town, a norvég Parkenfestivalen, Pstereo Festival és az angliai Camp Bestival Shropshire után a Tisza-parti SZIN is befért Rag’n’Bone Man fellépéseinek sorába. Ezzel a magyar közönség fülébe először Szegeden búghatja bele Rory új dalait, de talán még a Human is beleférhet. A menedzser pedig azt kéri, hogy a szervezők minden étkezésnél biztosítsanak tejmentes, vegetáriánus és vegán lehetőségeket. Mint írja: „Szeretünk a lehető legegészségesebben étkezni az úton, ezért kérjük, hogy az ételek kiváló minőségű és a legfrissebb alapanyagokból készüljenek.” A kérések között kiemeli, hogy amerre csak járnak, előnyben részesítik a helyi ételeket, sőt kifejezetten szeretnék megkóstolni azokat. Érkezett egy fura kérés is: azt szeretnék, hogy a SZIN szervezőinek kedvenc dalszövegrészlete kerüljön ki bekeretezve Rory öltözőjébe.



Rag’n’Bone Man mellett az idei SZIN több világsztárt is felsorakoztat, így érkezik Jason Derulo, Tom Grennan, Alle Farben, A7S vagy a belga Joyhauser, mindamellett itt búcsúztatja a nyarat a hazai zenei élet színe-java. A SZIN – immár az MVM energiájával támogatva – továbbra is a leginkább zsebbarát szezonzárót ígéri, de igyekezni kell, mert a jegyek nagyon fogynak, a kiadható bérletekből már alig lehet kapni, és érdemes elővételben megvásárolni a napi belépőt is.

Jegyeket ide kattintva lehet venni.