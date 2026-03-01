Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Rétvári Bence: Az iráni események közvetett hatása Magyarországra is kiterjedhet

Irán
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 15:05
közel-keletRétvári Bence
A Közel-Keleten zajló események mindent felülírnak.

Közösségi oldalán jelentkezett Rétvári Bence. "Az iráni háború miatt különösen fontos Magyarország számára az olcsó olaj és az energetikai infrastruktúra védelme! Ezért elrendeltük az energetikai létesítmények fokozott védelmét. A háború ezzel egyidejűleg terrorkockázattal is jár. Ezért Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük egy fokozattal. Az iráni események közvetett hatása Európára és Magyarországra is kiterjedhet. A kialakult konfliktus nemcsak közbiztonsági, hanem energiabiztonsági kockázatokat is jelenthet, és Európa-szerte emelkedhet a terrorcselekmények valószínűsége" - üzente.

