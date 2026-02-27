Szívszaggató jelenet: elsírta magát az ukrán kislány, amikor meglátta, mi maradt az ovijából

Az orosz-ukrán háború nem csak az épületeket teszi tönkre, hanem sokak gyerekkorát is. A mai ovisok többsége eddigi teljes életét háborúban élte. Egy megható videó kering az interneten egy ukrán kislányról, aki sírva fakad a lerombolt óvodája láttán. A jelenet néhány másodperc csupán, mégis mindent elmond arról, mit jelent a háború a legkisebbek számára.

Az orosz-ukrán háború hatásai nem csak a fronton érződnek / Fotó: Forrás: Metropol

Látod, hogy szétrombolták az ovit?

– kérdezi halkan az anya a felvételen.

A kislány közelebb lépne a romokhoz, de a szülő azonnal figyelmezteti:

Ne menj közel!

A hangjában egyszerre van félelem és fájdalom.

Az ukrajnai háború súlyosan érinti az oktatási intézményeket. A legfrissebb adatok szerint közel 800 óvoda és korai fejlesztő központ sérült meg vagy semmisült meg, és az ország teljes oktatási infrastruktúrájának több mint 10 százaléka károsodott. Nem csupán falak dőlnek le, hanem közösségek szűnnek meg, megszakad a nevelés, biztonságos terek tűnnek el egyik napról a másikra.

2025 októberében például dróncsapás érte egy harkivi óvoda épületét. Az a támadás rámutatott arra, hogy a frontvonalhoz közeli városokban a legvédtelenebbek, a gyerekek is közvetlen veszélyben élnek. Most egy újabb óvoda vált egyenlővé a földdel.

Ukrajnában mára bevett gyakorlattá vált, hogy légiriadó esetén az óvodákban és iskolákban a gyerekeket azonnal az óvóhelyre kísérik. A közösségi médiában – különösen a Telegram-csatornákon – számos felvétel kering arról, ahogy apró, ijedt gyerekeket vezetnek le a pincékbe, miközben a szirénák vijjognak.

Egy korábbi nyilatkozatában egy ukrán óvónő arról beszélt: az óvóhelyeket igyekeznek barátságossá tenni. Kidekorálják a falakat, színes rajzokat tesznek ki, plüssöket visznek le, hogy ha hosszabb időt kell ott tölteni, a gyerekek kevésbé féljenek.

A most keringő videó azért ennyire megrázó, mert nem a robbanás pillanatát mutatja. Nem a füstöt, nem a lángokat, hanem a következményeket. Egy kicsi, ártatlan kislány áll a romok előtt, ahol valaha rajzolt, játszott, barátkozott. Az óvoda a biztonság szimbóluma, legalábbis békeidőben itt tanulja meg a gyermek, hogyan létezzen a világban. Amikor ez az épület eltűnik, a biztonság érzése is meginog.