Zelenszkij: Ukrajna fegyvergyárként tekint Európára

Nyugaton már javában zajlik a háború technikai megsegítése. Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Ukrajna fegyverexport központokat épít Európában. Magyarország továbbra is nemet mond a háborúra.

Zelenszkij

Fotó: Alexandros Michailidis / Shutterstock

Zelenszkij bejelentette: Ukrajna fegyvergyárnak és raktárnak használná Európát

Ukrajna újabb terveket jelentett be a légierő megerősítésére. Zelenszkij 250 modern vadászgépet alkudott ki a nyugati partnerektől, emellett bejelentették, hogy Ukrajna 10 fegyverkivitel-központot telepítene Európában. A Kyiv Independent beszámolója alapján Zelenszkij a balti és észak-európai országokban nyitna központokat. Az elnök továbbá bejelentette, hogy Németországban megkezdik az ukrán drónok gyártását is.

Február közepén megkezdődik drónjaink gyártása Németországban. Én fogom átvenni az első drónt. Ez egy teljesen működőképes gyártósor. Az Egyesült Királyságban már működnek hasonló gyártósorok. Ezek mind ukrán technológiák. Ma Európa biztonsága a technológián és a drónokon alapul. Számos különböző projekt létezik. Mindez nagyrészt ukrán technológiákon és ukrán szakembereken fog alapulni

– írja Zelenszkij elnök Telegramon.

Magyarország és a magyar kormány következetesen ellenzi a háborút. Ezért tartják a Háborúellenes Gyűléseket, ezért indította el a kormány a Nemzeti Petíciót, melynek kitöltésére március 23-ig van lehetőség. Magyarországnak ki kell maradnia ebből a háborúból.

(Ripost)

