"Vaskos mínuszban zártam" - Orbán Viktort megkopasztották ultitársai

Izgalmas társaság gyűlt össze hétfő este egy budai étteremben, ahol megalapították az Ulti Digitális Polgári Kört. Ott volt Orbán Viktor, Pintér Sándor és több más fideszes politikus, illetve Nógrádi György és természetesen Korda György is.

A miniszterelnök Facebook-oldalára kitett videóból kiderült, hogy ezen az estén nem volt szerencséje Orbán Viktornak. Úgy fogalmazott: "Vaskos mínuszban zártam, de így jár az, aki cápák közt úszik."

Orbán Viktor később egy közös képet is megosztott Korda Györggyel.