Szenvednek az ukrán utasok – újabb támadások érték a vasúthálózatot

Az Ukrán Vasutak igyekszik folyamatosan tájékoztatni az utasokat, mivel az orosz támadások miatt számos járat módosított útvonalon közlekedik. Az ukránoknak folyamatosan figyelniük kell a változtatásokat. Sokaknak a vonatvagonok menedékként működnek, mások számára pedig a vonat az egyetlen menekülési mód, hogy elhagyják az országot.

Az oroszok lehetetlenné akarják tenni az ukrán vasúti közlekedést Fotó: Anadolu via AFP / AFP

A hétvége során az oroszok újabb csapást mértek Kijevre, mellyel nemcsak az energetikai létesítményeket, de az ukrán vasúti hálózatot is meggyengítették. Most számos vonatjárat más útvonalon közlekedik. Gyakoriak a járatkiesések és a késések is. Számos esetben átmeneti változások lépnek életbe, hogy az ukránok számára legalább időszakosan tudják biztosítani a közlekedést.

Herszonban arra kérték az utasokat, figyeljék a változtatásokat. Szumi és Csernyihiv megyékben átmenetileg Konotoptól és oda mennek, míg Nyizsinben az elővárosi csatlakozásokra vonatkozó módosított menetrendek vannak érvényben. Harkivban és Donyeckben busszal utazhatnak az emberek, amely sokkal lassabb, és nem minden esetben biztosít megfelelő férőhelyet.

Az oroszok részéről megfontolt stratégiai döntés, hogy a vasúti hálózatot gyengítsék, hiszen ezzel lényegében teljesen leállítják a civilek és a katonák mobilizálását is - írja a Ripost.