Egy vonat mentette meg az ukrán kislány életét – Az oroszok az ukrán vasúthálózatot is gyengítik

orosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 13:51
Ukrajnaháborúvasúthálózat
A hóviharon át kísérte beteg hétéves kislányát az ukrán nő. Egy üzenetnek köszönhetően jutott el a kórházba.
Bors
A szerző cikkei

Édesanyja egy üzenettel mentette meg kislányát, akit egy vonat vitt el a kijevi kórházba. Ukrajnában a vonatok megfelelő működése életmentő is lehet.

Az oroszok az ukrán vasutakat is támadják
Az oroszok az ukrán vasutakat is támadják, amelyek komoly tartalékokként szolgálnak a háborúban. Ez történt Szumiban is, ahol a vasútállomást érte orosz dróntámadás Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Egy üzenet és édesanyja közbenjárása mentette meg a beteg kislány életét. Az édesanya egy kijevi gyermekkórházba akarta vinni hétéves lányát, hogy ott kezeljék betegségét. A probléma az volt, hogy a legközelebb eső vonatállomás Hmelnickijben volt, 300 kilométerre a fővárostól.

A nő SMS-t küldött a vasútkezelőnek, hogy meg tud-e állni a vonat Korzivtsi-ben. Nem sokkal később megérkezett a biztató válasz, hogy igen. Másnap reggel már vonatra is ülhetett a kislány.

Ukrajna működésében és a háború elöli menekülésben is kulcsszerepe van az ukrán vasúti hálózatnak. Az Ukrán Vasutak, más néven az Ukrzaliznicjca szervesen részt vesz a civilek és a katonák szállításában - írja a Ripost.

Az oroszok stratégiai lépése, hogy a vasútállomásokat és a vonatokat is megtámadják, gyengítve ezzel a szállítási és szállásolási kapacitásokat. Kramatorszk és Szlovjanszk egyaránt kritikus gyűjtőpont volt a katonák számára, ám az oroszok előrenyomulásával ezeken a településeken az Ukrán Vasutak felfüggesztette a szolgáltatásokat. A vasúti társaság munkatársai mindent megtesznek, hogy a támadások ellenére továbbra is működjön a vasút.

Oroszország elpusztíthatja a síneket és a vagonokat

– fogalmazott Olekszij Kuleba Ukrajna újjáépítésért felelős miniszterelnök-helyettese.

 

 

