A helyi rendőrség helyszínelés közben rögzítette azt a sokkoló videót, amin látszik a gránát földbe ütött nyoma, és a repeszek, amint szerteszét hevernek Cserkaszi szélén. A helyszínelés azután vette kezdetét, hogy egy férfi kézigránátot dobott katonai és rendőri egységek felé a Territorial Center of Recruitment and Social Support (TCC, az ukrán toborzóiroda) közelében – írják helyi híradások.

Nem számítottak az ukrán toborzók ilyen határozott ellenállásra / Forrás: YouTube

Az ukrán toborzók egyre brutálisabbak

A rendőrség szerint az 55 éves férfi két nappal ezelőtt, február 9-én, amikor az ukrán hatóságok éppen katonai behívók átadását és dokumentum ellenőrzést végeztek, visszautasította, hogy igazolja magát, majd hirtelen gránátot hajított a toborzóközpont munkatársai és a rendőrök felé. A repeszek és a gránát ütötte nyom még mindig látható a földön, óriási volt a detonáció, ami a videón is látszik.

A férfit azonnal őrizetbe vették, életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújthatják. Többek között terrorcselekmény és hatósági személyek elleni támadás vádjával indítottak ellene eljárást, a fő bűne az, hogy nem akart meghalni az orosz-ukrán háborúban.

Az eset ismét rávilágít az ukrajnai háború értelmetlen kegyetlenségére. Sokan, ahogy például a kárpátaljai magyarok, nem érzik magukénak az ukránok háborúját, amit szerintük már rég be kellett volna fejezni.

Nem akarnak meghalni idegen érdekekért.

Ehhez a háborúhoz semmi közük. Az uránok mozgósítása körül emiatt óriási feszültségek vannak, mert a kényszersorozás szabályos embervadászattá vált, és a civilek egyre szélesebb körű ellenállásába ütközik - írja a Ripost.