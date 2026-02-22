Támadnak az ukránok: egy férfi és egy gyermek is megsérült Belgorodban

Az ukránok továbbra is támadják Belgorodot, egy férfi és egy hároméves gyermek is megsérült a támadásban. A Flamingo cirkálórakétával megtámadták Oroszország rakétaüzemeit. Ukrajna az orosz gázfeldolgozó üzemeit is igyekszik gyengíteni.

Oroszország nyugati részén, a Belgorod régióban támadtak az ukránok. A több mint 200 drónnal mért csapássorozat során egy férfi és egy hároméves gyermek megsérült. Súlyos állapotban vitték őket kórházba, miután az egyik drón egy autóra támadt. A legsúlyosabb támadások a Krasznojaruzsszkij (45 drón), a Grajvoronszkij (32 drón és 11 lövedék) és a Sebekinszkij (30 drón) járásokat érték. A Grajvoroni járásban három lakos sérült meg.

Az ukránok és az oroszok egybehangzóan arról számoltak be, hogy egy otthoni gyártmányú "Flamingó" cirkálórakétával rajtaütöttek egy orosz rakétaüzemen Udmurtföldön, illetve egy gázüzemen Szamara megyében. Február 21-én, szombat éjszaka két telepet is megtámadtak.

Éjszaka az ellenség két ipari telepet támadott meg a megyében. A sürgősségi ellátás már dolgozik a terepen

– írta Szamara kormányzója, Vjacseszlav Fedoriscsev. A Neftegorszk városában fekvő gázfeldolgozó üzem is megsérült a jelentések szerint.

