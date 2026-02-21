"Tiszás lebukás, fölényes fideszes győzelem. 1:0 ide" - Orbán Viktor az ajánlásokról

Magyar Pétert a hivatalos kampánynyitó első napján ismét hazugságon kapták. Miután Orbán Viktor bejelentette, hogy a Fidesz jelöltjei mind a 106 választókerületben összegyűjtötték az induláshoz szükséges aláírásokat már szombat reggel, Magyar Péter is a nyilvánosság elé állt, hogy elmondja, a Tisza Párt 250 ezer aláírást gyűjtött.

Csakhogy az Alapjogokért Központ kikérte a Választási Irodától az adatokat és kiderült, hogy Magyar Péterék csak 110 ezer körüli aláírást gyűjtöttek. Erre reagált Orbán Viktor is, aki szerint ez egy nagyon jó nap volt, hiszen ez az első igazi választási megmérettetés, el lehetett kezdeni az aláírásokat gyűjteni.

"Gratulálok a mieinknek, fantasztikus munkát végeztek" - fogalmazott a kormányfő, aki hozzátette, egy-másfél óra leforgása alatt 190 ezer körüli aláírást gyűjtöttek össze. Az, hogy a Tisza ismét lebukott, már nem is tartja megdöbbentőnek.