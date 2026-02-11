Tanácstalan az ombudsman a holttá nyilvánított ukrán katona ügyében. Kit temettek el valójában?

Tanácstalan egyelőre Dmitro Lubinec ukrán ombudsman, aki vizsgálatot indított az ügyben, hogy a holtnak nyilvánított, végül élve szabadult hadifogoly Nazar Dalecki rokonainak vissza kell-e fizetni az államtól kapott - a hősi halottak után járó - 15 millió hrivnyás pénzügyi támogatását. Minden jogi döntést a helyzet kivizsgálása után hozunk meg – mondta Lubinec a United News-nak.

Tanácstalan egyelőre az ombudsman is a különös ügyben

A történet előzménye, hogy 2026 február 3-án, az idei első orosz-ukrán fogolycsere során hazatért Ukrajnában Nazar Daletsky, a 24. különálló gépesített brigád katonája. A férfi rokonai úgy tudták, hogy Daletsky 2022 szeptemberében halt meg a Kupyanszki járásban. A DNS-vizsgálat állítólag megerősítette ezt, ezért „eltemették”. 2025 júliusában azonban egy másik, fogságból visszatért katona arról számolt be, hogy Nazar életben van. Majd a katona a szabadulása után felhívta a családját, erről a Bors is írt.

„Arany gyermekem, már olyan régóta várok rád” – mondta könnyek között a katona édesanyja.

Február 10-én Tarasz Podvirnij, az ukrán Legfelsőbb Tanács emberi jogi biztosának Lvivi régióbeli képviselője úgy nyilatkozott, hogy a katona hozzátartozóinak vissza kell fizetniük az államtól kapott pénzügyi támogatást, mert az csak az elhunytak után jár.

Lubinec szerint azonban Nazar Daletsky esete az első a maga nemében, és a hiba okainak tisztázása érdekében számos állami hivatalhoz, köztük a védelmi és az egészségügyi minisztériumhoz is megkeresést küldött. Úgy véli: „Jelenleg senki sem hozhat jogi döntést a kifizetésekkel kapcsolatban."

Megjegyezte, hogy a hiba lehetett emberi és technikai eredetű is, de az ok kiderítése nélkül lehetetlen döntést hozni. Az ilyen esetek megelőzése érdekében az a gyakorlat, hogy hiába van egyezés a DNS-tesztben, általában második elemzést, újabb vizsgálatot is végeznek. Hogy ezt Nazar úr esetében megtették-e – egyelőre nem tudom megmondani.”

„Az a feladatom, hogy az állami szervektől kapott válaszok alapján elemezzem, hol történt a mulasztás. Majd jogi döntést hozzak” – mondta az ombudsman. Lubinecúgy véli, hogy a család legálisan kapta meg a pénzt – a kifizetés idején Daletskyt halottnak tekintették. Hozzátette, hogy ez egy új helyzetet teremtett, amelyre az államnak még nincs egyértelmű cselekvési mechanizmusa. Lubinec megjegyezte azt is, hogy Daletsky helyett eltemetett holttestet exhumálni kell, és további vizsgálatokat kell végezni, ki is volt ő valójában.



