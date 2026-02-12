Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Szijjártó Péter: Újabb magyar nemzetiségű ember halt meg az ukrajnai háborúban

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 09:16
Újabb magyar nemzetiségű ember halt meg az ukrajnai háborúban, ami ismét csak aláhúzza, hogy miért is lenne szükség a konfliktus mielőbbi lezárására - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a tragikus hírekről beszámolva elmondta, hogy ezúttal egy 45 éves férfi vesztette életét a bátyúi kistérségből, akit már a felesége és a gyermeke is hiába várnak haza.

 

"Mindaddig, amíg zajlik a háború, addig sajnos ilyen tragikus hírekre számíthatunk. Itt lenne az ideje annak, hogy végre befejezzék a háborút. Brüsszelnek és az európai vezetőknek végre be kellene fejezniük az amerikai béketörekvések aláaknázását, és Magyarországhoz hasonlóan támogatniuk kellene a béketörekvéseket annak érdekében, hogy háború véget érjen" - jelentette ki.

"Magyarország továbbra is a béke pártján áll, minden eszközzel támogatjuk az amerikai béketörekvéseket, és segítünk abban, hogy végre fegyverszünet és békemegállapodás jöhessen létre a szomszédunkban" - tette hozzá.

