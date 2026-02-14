Szentkirályi Alexandra: Mi a gyermekeink és unokáink jövőjét tartjuk szem előtt, a Tisza csak a rövid távú pénzügyi érdekeit

A választások közeledtével egyre élesebben rajzolódik ki a különbség a politikai táborok között – erről beszélt Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde után a Patriótának adott interjújában. A politikus szerint a miniszterelnök évértékelőjének egyik legfontosabb üzenete a közösségek erejéről és a jövőről szólt. „A mi közösségünk egy erős, nemzeti, patrióta közösség, amelyet a bajtársiasság tart össze” – hangsúlyozta. Ezzel szemben a Tisza Pártot és az egész ellenzéki oldalt elsősorban pénzügyi haszonlesés és a gyűlölet kapcsolja össze. Az interjúban a közösségek szerepe mellett, a kampány hangulatát is értékelte - írja a Metropol.
Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott:
A kampány közeledtével egyre szembetűnőbb a különbség a két tábor között. A fokozódó politikai nyomás helyzetében derül ki igazán, milyen egy ember vagy egy közösség valódi természete.
Hangsúlyozta:
Mindkét közösség – vagy legalábbis a vezetőik – egyre inkább megmutatják az igazi arcukat. Az utóbbi időben egészen elképesztő módon megszaporodtak a gyűlölködő hangok az ellenzéki oldalon.
Példaként említette azokat az eseteket, amikor szerinte provokatív akciókkal próbálták megzavarni a kormánypárti rendezvényeket.
A politikus az ellenfeleikkel szemben a kormánypárti oldal erejét és összetartását emelte ki.
Utalt Orbán Viktor szavaira is, miszerint a közösség erős, és ezt a belső hit táplálja.
Mindannyiunkban ott van a hit, hogy amit csinálunk, az nem öncélú, hanem túlmutat rajtunk. Mi nem négy évben gondolkodunk, hanem a gyerekeinkre, az unokáinkra, a következő nemzedékre gondolunk.
– fogalmazott.
Hozzátette: a politikájuk középpontjában a családok állnak.
Bármennyire patetikusan hangzik is, a politikánk szíve közepe az, hogy a családokat helyezzük előtérbe, nem pedig különféle pénzügyi érdekeket vagy brüsszeli szempontokat!
– zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.
