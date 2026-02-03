Szentkirályi Alexandra ismét nem bírta tétlenül nézni, ahogy elesik a főváros a hó miatt - Videó

Amíg Karácsony Gergely Stockholmba repül a budapestiek pénzén, hogy Pride-kitüntetést vegyen át, a budapestiek újra esnek-kelnek a villamos- és buszmegállókban.
Ilyen az amikor egy városnak nincs gazdája, amikor a főpolgármestere sorozatosan cserben hagyja
- kezdte videójában Szentkirályi Alexandra.
Bár az előrejelzések egyértelműek voltak, a reggeli órákban sok helyen havasak, jegesek maradtak az utak és a hidak járdái. Úgy tűnik, a BKM FKF Köztisztasági divízióját ismét váratlanul érte a tél.
A számok is zavarosak: egyszer 176 gépről beszélnek, máskor csak 65 bevetett hótolóról — miközben egy dolgozó szerint valójában mindössze 20 működőképes jármű van. Elfogadhatatlan, hogy miközben közel 5000 megállót kellene takarítani, mindössze 550 állandó munkás és 180 alkalmi hómunkás áll rendelkezésre.
- részletezte Szentkirályi Alexandra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.