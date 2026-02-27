Szalay-Bobrovniczky Kristóf: megkezdődött a katonák kitelepülése a megerősítő őrzés-védelmi feladatokra

"A reggeli órákban megkezdődött a katonák kitelepülése a megerősítő őrzés-védelmi feladatokra" - közölte a honvédelmi miniszter pénteken a Facebook-oldalán. Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: "a magyar emberek és Magyarország biztonsága az első!"
A Magyar Honvédség készen áll a kijelölt feladatok végrehajtására
- írta hozzászólásként a miniszter.
