Szalay-Bobrovniczky Kristóf: megkezdődött a katonák kitelepülése a megerősítő őrzés-védelmi feladatokra

magyar honvédség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 11:28
szalay - bobrovniczky kristófhonvédelmi miniszter
Ezt írta a honvédelmi miniszter.
"A reggeli órákban megkezdődött a katonák kitelepülése a megerősítő őrzés-védelmi feladatokra" - közölte a honvédelmi miniszter pénteken a Facebook-oldalán. Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: "a magyar emberek és Magyarország biztonsága az első!"

SZALAY-BOBROVNICZKY Kristóf
Nagy bejelentést tett Szalay-Bobrovniczky Kristóf / Fotó: Bruzák Noémi

Ezt írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf

 

A Magyar Honvédség készen áll a kijelölt feladatok végrehajtására 

- írta hozzászólásként a miniszter.

 

