Szalay-Bobrovniczky Kristóf: megkezdődött a katonák kitelepülése a megerősítő őrzés-védelmi feladatokra

"A reggeli órákban megkezdődött a katonák kitelepülése a megerősítő őrzés-védelmi feladatokra" - közölte a honvédelmi miniszter pénteken a Facebook-oldalán. Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: "a magyar emberek és Magyarország biztonsága az első!"

Nagy bejelentést tett Szalay-Bobrovniczky Kristóf / Fotó: Bruzák Noémi

Ezt írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A Magyar Honvédség készen áll a kijelölt feladatok végrehajtására

- írta hozzászólásként a miniszter.