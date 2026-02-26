Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: megduplázták az ország keleti felébe telepített helikopteres képességet. Ezek a helikopterek arra hivatottak, hogy elhárítsák azokat a Magyarország területére berepülő eszközöket, amelyek túl lassan és túl alacsonyan repülnek ahhoz, hogy az egyébként ügyeletben lévő légvédelmi erők el tudják őket hárítani - magyarázta a honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter sajtótájékoztatót tart a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére összehívott egyeztető törzs második értekezlete után a Honvédelmi Minisztériumban 2026. február 26-án Fotó: Bruzák Noémi

Katonai intézkedések Magyarország területén: rendkívüli bejelentést tett a honvédelmi miniszter

A miniszter közölte: nagy számban osztottak szét elektronikus zavaróeszközöket a védelmi erőknek, továbbá az Energiaügyi Minisztérium javaslatára összeállítottak a kritikus végpontok közül egy húszas listát, amelyekre megszervezték a katonai kitelepülést.

Pénteken mind a húsz végponton megjelennek a megerősítésre hivatott erők

- hangsúlyozta.