Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Edina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Katonai intézkedések Magyarország területén: rendkívüli bejelentést tett a honvédelmi miniszter

honvédelmi miniszter
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 19:41
Szalay-Bobrovniczky KristófEnergiaügyi Minisztériumkatonaság
Megtartotta második értekezletét és újabb intézkedésekről döntött a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére összehívott egyeztető törzs. A honvédelmi miniszter jelentette be a hírt egy csütörtöki sajtótájékoztató keretében, Budapesten.
N.T.
A szerző cikkei

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: megduplázták az ország keleti felébe telepített helikopteres képességet. Ezek a helikopterek arra hivatottak, hogy elhárítsák azokat a Magyarország területére berepülő eszközöket, amelyek túl lassan és túl alacsonyan repülnek ahhoz, hogy az egyébként ügyeletben lévő légvédelmi erők el tudják őket hárítani - magyarázta a honvédelmi miniszter. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter sajtótájékoztatót tart a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére összehívott egyeztető törzs második értekezlete után a Honvédelmi Minisztériumban 2026. február 26-án
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter sajtótájékoztatót tart a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére összehívott egyeztető törzs második értekezlete után a Honvédelmi Minisztériumban 2026. február 26-án Fotó: Bruzák Noémi

Katonai intézkedések Magyarország területén: rendkívüli bejelentést tett a honvédelmi miniszter

A miniszter közölte: nagy számban osztottak szét elektronikus zavaróeszközöket a védelmi erőknek, továbbá az Energiaügyi Minisztérium javaslatára összeállítottak a kritikus végpontok közül egy húszas listát, amelyekre megszervezték a katonai kitelepülést.

Pénteken mind a húsz végponton megjelennek a megerősítésre hivatott erők 

- hangsúlyozta.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu