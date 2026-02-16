Varró László magyarázkodik, pedig a Shell hatalmas hasznot húzott a háborúból

A Shell alelnöke is reagált Orbán Viktor évértékelőn elmondott szavaira. Posztjában megpróbálta megmagyarázni, hogy a Shell rengeteget vesztett a háborún, azonban a valóság ettől távol áll.

Kemény kritikát kapott a Shell, erre az alelnöknek is reagálnia kellett. Fotó: DPA / AFP

„A Shell kormányt akar váltani” – milliárdokat nyert a háborún a nagyvállalat

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a Shell, az Erste és Brüsszel szövetsége egy háborúpárti koalíciót alkot. Ők azok, akik keresnek a vérontáson. Ők azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában. Ők a halál vámszedői. A háború kutyái.

Varró László a Shell globális alelnöke ezt nem hagyta szó nélkül. Nem véletlen, hogy nem sokkal a kijelentés után írta Facebook posztját. Bejegyzését úgy kezdte; "nem szoktam a Shellről írni a Facebookon de most kedvem támadt hozzá".

Varró szerint a Pernis, és a többi Shell finomitó 2022-ben levált az orosz olajról, és a cég 5 milliárd dollár veszteséget írt le az orosz agresszió kapcsán.

Noha ez érintette a részvényárfolyamot és az én személyes kompenzációmat is, nagyon büszke voltam rá. Az agresszió elutasítása, együttműködés az európai kormányokkal valamint a dolgozók egészségének és a biztonságnak a priorizálása hosszabb távon a sikeres működés pillére

– írja posztjában a Shell globális alelnöke.

Varró a Shell részvényárfolyamra hivatkozik, azonban a grafikonok a részvény emelkedését mutatják. Miközben a háború kitörésekor 2000 penny környékén mozgott az árfolyam, jelenleg 2875 pennynél tart a jegyzés. A szakembernek tehát valószínűleg nem a tényleges eredménnyel lehet problémája, inkább arra utalhatott, hogy a szankciók nélkül jobban emelkedett volna az árfolyam.

Az Ellenpont elemzése szerint a Shell jelentős profitra tett szert; a vállalat 2022 és 2024 között évente 5–20 milliárd dollárral magasabb profitot ért el a korábbi évekhez képest. Az orosz–ukrán háború idején különösen megugrott a nyeresége, ugyanis 2022-ben csaknem 40 milliárd dollárt , 2023-ban 28,3 milliárdot, 2024-ben pedig 23,7 milliárd dollár adózás utáni eredményt könyvelt el.

Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is rámutatott, hogy a Shell a politikai ügyeket is kommentálja azzal, hogy a globális alelnökét, Kapitány Istvánt és a magyarországi vezetőjét, Bujdosó Andreát egyszerre küldte a Tisza Pártba - írja a Ripost.