Semjén Zsolt: Mi itt vagyunk, ők a történelem szemétdombján

Semjén Zsolt
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 17:17
választásválasztmányi gyűlésFidesz-KDNP
Hétfő délután a Millenárison tartották meg a FIDESZ-KDNP Kerethirdetését, országos választmányi ülését, ahol hivatalosan is elfogadták a kormánypárt országos listáját. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök előtt felszólalt Semjén Zsolt, a KDNP elnöke is.

A kormánypárt még januárban a Fidesz-kongresszuson ismertette az egyéni jelöltjeit, hétfő délután a Millenárison pedig bemutatásra kerül a 2026-os országgyűlési választás végleges országos listája is. A listára a tapasztalt politikusok mellé új indulók nevei is felkerültek. Semjén Zsolt nemzet- és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes is beszédet mondott a FIDESZ-KDNP Kerethirdetésén.

Semjén Zsolt 2026_01_10 Budapest
Semjén Zsolt szerint a KDNP a biztos választás Fotó: MW /

Semjén Zsolt: a KDNP biztos választás

Az országos választmányi ülésen a miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy a KDNP nem a nagy öregek pártja, hiába mondják ezt sokan róla. Bár valóban számos államférfije volt a pártnak, de Semjén Zsolt szerint ezen felül szentjei is: ilyen például Bálint Sándor néprajzkutató és Károlyi Bernát ferences szerzetes, akik mindketten a párt tagjai voltak és akik szentté avatása folyamatban van. Ugyanakkor a KDNP a fiatalok pártja is, mert az egyetemes értékeket védi - írja a Ripost.

Az örökkévaló értékeit próbáljuk képviselni itt és most éppen a pártban. Mi maradtunk az egyetlen történelmi párt idestova 82 éve, hogy eleink megalapították ezt a pártot. Büszkeséggel tölt el, hogy a 82 év alatt mindegyik programunk vállalható a mai napig

— mondta a miniszterelnök-helyettes, majd hozzátette, hogy ők szembementek annak idején például a szovjet-megszállással, vagy a nácizmussal is.

Mi vagyunk az egyetlen világnézeti párt. Az Egyházak korról korra megfogalmazzák a társadalmi tanításukat. Ezt valósítja meg a KDNP a mindennapok küzdelmeiben. Erre köteleztük el magunkat és ezt akarjuk szolgálni

— mondta a miniszterelnök-helyettes, majd hozzátette, hogy aki nem is vallásos, arra is érvényes a természetjog - az, amit ma olyan sokan megkérdőjeleznek.

Másként fogalmazva: a KDNP a nyugati civilizáció védelmezője. 

A miniszterelnök-helyettes szerint ezt érdemes megfontolni: ez a párt ugyanis mindenki civilizációját, nyelvét és kultúráját védelmezi - főleg a vad-kapitalizmus idején.

 

Mi itt vagyunk, ők a  történelem szemétdombján. Mi ellene mondunk a woke őrületének, mert a mi értékeink egyetemesek. Ezért vagyunk mi a biztos választás

— hangsúlyozta.

 

