A kirúgott tiszás szerint Magyar Péterék háborúba küldenék a magyar fiatalokat

Csercsa Balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 09:36
Magyar PéterTisza Pártháború
A Tisza Párt kormányra kerülve feltétel nélkül végrehajtaná az uniós elvárásokat egy esetleges EU–orosz konfliktus idején, még akkor is, ha ez Magyarország háborús részvételét jelentené. A volt tiszás vezető úgy látja, hogy Magyar Péterék támogatnák a sorkatonaság visszavezetését is.
Bors
A szerző cikkei

Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője a Másik Oldal Kárász Róberttel című online műsor szerdai különkiadásában arra hívta fel az emberek figyelmét, hogy Magyar Péterék, ha kormányra kerülnének, akkor támogatnák azt a kezdeményezést az EU-részéről, hogy bevezessék hazánkban is a kötelező sorkatonaságot, amennyiben előfordulna egy háború az EU és Oroszország között.

sorkatonaság
A Tisza párt a sorkatonaság bevezetésével háborúba küldené a magyar fiatalokat Fotó: Ukrán 65. önálló gépesített dandár sajtószolgálata / MTI

Csercsa Balázs a háború és a béke kérdése kapcsán úgy véli, hogyha az Unió konfliktusba keveredne az oroszokkal, akkor "abban a Tisza Párt vezetésével Magyarország is részt venne". Ezután pedig hozzátette, hogy a Tisza párt mindent megtenne amit az EU kér tőle, köztük a sorkatonai szolgálat bevezetését is, vagy hogy katonai akcióban vegyenek részt magyar katonák, ha az EU ezt kérné.

A Tisza embere korábban is a sorkatonaság bevezetéséről beszéltek

A Tisza párt egyik fő embere Ruszin-Szendi Romulusz korábban egy fórumon elmondta, hogy vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, „és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is”.

A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.

– fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz. 

A hadkötelezettség visszavezetése minden Magyarországon élő fiatalra komoly terhet róna. A törvény alapján hadköteles a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfi, ugyanakkor a jogszabály alapján nem hívható be katonai szolgálatra az a hadköteles, aki még nem töltötte be a 18. életévét, illetve az sem, aki már betöltötte az 50. életévét – írja a Ripost

Ez tehát azt jelenti, hogy a sorkatonai kötelezettség bevezetése elsősorban a 18. életévüket betöltött, de még 50 év alatti magyar férfiakat érintené.

Jelenleg hazánkban a nemzeti kormány a garancia arra, hogy nem sodródik bele Magyarország az ukrajnai háborúba, ezáltal napirenden kívül lehet tartani a kérdést. Ugyanakkor, ha az EU, az Orbán-kormány vétójának megkerülésével vagy esetleges Tisza párti győzelemmel belepréselné a magyarokat a konfliktusba, a legnehezebbre is felkészülhetnek a honfitársaink.

 

