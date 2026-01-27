A januári rezsistop 3,3 millió háztartást érint – az extrém hideg azonnali reakciót követelt

A kormány a januári hideg miatti a többletfogyasztás költségeit átvállalja a családoktól. Erről és a jövő hétfőn induló otthoni energiatároló programról Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára beszélt a Mokkában.
A januári extrém hideg mindenképpen reakciót kíván, szögezte le az államtitkár, majd felidézte, hogy a kormány 2013-ban vezette be a rezsicsökkentést, amit azóta is fenntart és folyamatosan megvéd.
Ehhez képest fontos látni, hogy mit mond az ellenzék, néhol humbugnak minősíti, néhol átalakítaná, néhol azt mondja, hogy fölösleges az embereknek fenntartani, hiszen egy álca, hogy kevesebbet fizetnek, és ez nem tesz jót nekik, közben pedig a rendkívüli hideg esetében azt mondják, hogy szükség van rá, tehát össze-vissza különböző szólamban beszélnek, és ebből nem lehet egyértelműen látni, hogy mit akarnak. Ezért érdemes a tényekre koncentrálni.
– hívta fel a figyelmet Czepek Gábor, majd hozzátette, hogy a rezsicsökkentéshez kell orosz, olcsó energiaforrás, és kell az, hogy az Európai Unió ne tudjon minket zsarolni európai uniós forrásokkal.
A Tisza párt, ehhez képest az orosz energiaembargót támogatja, betiltaná az orosz gázt, kivezetné ezt az olcsó energiaforrást. Tehát világosak a szándékaik, és ma Magyarországon egy átlag háztartásnak másfél százalékos kiadást jelent egy két fős keresőmodell esetében a rezsikiadás, ami Európában a legversenyképesebb ár.
A többletfogyasztás országos szinten 30%-os a gáz tekintetében, és 20%-os a villanynál. Ez az elmúlt 15 év egyik leghidegebb januárja, tehát fontos hangsúlyozni, hogy itt nem a rendszer átalakításáról van szó, hanem egyszerűen történt egy olyan vis major, ami reakciót kíván, és a kormány nem akarja azt megengedni, hogy ez a többletfogyasztás, az emberek pénztárcájára jelentős hatással legyen.
Tegnap egy munkacsoport összeült az Energiaügyi Minisztériumban, és holnap már a kormány ezt tárgyalni is fogja, tehát hamarosan végeredményről számolhatunk be.
– tette hozzá és azt is elmondta, hogy a rezsisegítség mindenkire vonatkozik, ami 3,3 millió háztartást érint. Azonban a legnagyobb támogatást a családok számára jelenti.
Ezzel kapcsolatban az államtitkár megjegyezte, hogy az ellenzék javaslatában a kormánnyal szemben az a nagy különbség, hogy a rezsi határemeléssel egy kisebb szegletnek segítenének, tehát 300 ezer embernek.
Ez is lakossági pályázat, amelyet a családoknak szánnak és február másodikától nyílik meg, viszont ma már elérhető lesz az elektronikus felületeken az a nyomtatvány, amit majd hétfőn ki kell tölteni. Ez egy két és fél oldalas pályázat, tehát egy rendkívül egyszerű nyomtatványról beszélünk.
Sok dezinformáció jelenik meg az online felületeken, hogy szükség van a pályázatokhoz néhol inverter cserére. Ez a napelemes tárolós rendszereknek a központja, néhol ezt ki kell cserélni, ezt is támogatja a pályázati konstrukció, de egy jogszabály-módosítással, ami ma társadalmi egyeztetésre fog menni, elérjük azt, hogy hiába cserél valaki invertert, természetesen a rá vonatkozó éves szaldókedvezményt ez nem érinti.
– fejtette ki Czepek Gábor, ugyanis ma sok olyan információ látott napvilágot tévesen, hogyha valaki invertert cserél a pályázat miatt, akkor kikerül a kedvező éves szaldó konstrukcióból, de ez nem igaz.
Sokan azt mondják, hogy az a jó energia, amit el sem fogyasztunk, mi meg azt gondoljuk, hogy az a jó energia, amit helyben termelünk meg és helyben fogyasztjuk el. Ehhez nyújt támogatást ez a program két és fél millió forintos keretben otthoni energiatárolók létesítésére. Annak, akinek van már napeleme, vagy vállalja napelem telepítését, támogatjuk a tárolókat, támogatjuk az invertereket és a hozzá kapcsolódó munkákat.
– tette hozzá.
