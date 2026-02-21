"Péter, te sem vagy az a magyar, aki méltó lenne a nevére" - Rákay Philip ismét beleszállt Magyar Péterbe

Immár a 10. Háborúellenes Gyűlést tartották meg, most Békéscsaba adott otthont a rendezvénynek. Ahogy Rákay Philip a színpadra lépett, zúgni kezdett a "hajrá Fidesz", mire a műsorvezető megjegyezte: máris jól kezdődik.

Rákay Philip a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: MW / MW

Rákay Philip most nem tért ki "VV Peti körúti drogbulis vircsaftjára és konszenzuális kalandjaira", ahogy az aranyhalas-kacsás agymenésére, mert mint mondta, nem pszichológus. Összegezte viszont Orbán Viktor heti elfoglaltságait, köztük a washingtoni utat is, ahol a miniszterelnök ismét találkozott Donald Trumppal. Az amerikai elnök teljes mellszélességgel Orbán Viktor mögött áll és támogatja a választásban.

"Münchhausen Peti is utazott, Münchenbe rendelték" - folytatta Philip. "Kínos volt még nézni is. A platós szónok a kezét-lábát törte, hogy nagy igyekezetében bokázva a szőnyeg széléig hajoljon meg a tartótisztjei előtt. Roppant kellemetlen volt. Döbbenetes".

Mint kiderült, Zelenszkij Münchenben a németekkel üzente meg a Tisza képviselőinek, hogy bosszúból, zsarolásként elzárja a Barátság Kőolajvezetéket. Ezzel súlyosan kockáztatva minden magyar energiabiztonságát.

Kitért arra is, hogy Magyar Péter Münchenben úgy mutatta be Orbán Anitát, hogy ő lesz Magyarország következő külügyminisztere.

"Magyar még azt is megjegyezte, hogy Anita nem AZ AZ Orbán... micsoda szofisztikált humor. Hát persze, hogy nem az az Orbán, te elvetemült. Te sem vagy az a Magyar, aki méltó volna a saját nevére, ahhoz magyarhoz méltó módon kellene viselkedni!"

- fakadt ki Rákay Philip.