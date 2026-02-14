Pataky Attila a szombati évértékelőről: Lenni, vagy nem lenni, ez itt a kérdés

Hallassanak a szívükre, de az eszükre is érdemes apellálnom. Én azt hiszem, hogy a szeretet oldalán álljanak. A szeretet az egyetlen valóság, a többi az illúzió és nagyon vigyázzunk rá, mert szeret nélkül nincs élet, nincs minőség. Semmi sincs. Úgyhogy lenni, vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Az egyik dalunkat ajánlanám, az a címe: Győzni Fogunk!