Pataky Attila a szombati évértékelőről: Lenni, vagy nem lenni, ez itt a kérdés

pataky attila
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 10:37 / FRISSÍTÉS: 2026. február 14. 11:05
választásÉvértékelő 2026
Az EDDA frontembere érzelmes mondatokat osztott meg a közelgő választásokról.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor szombati évértékelője előtt a Várkert bazárban Pataky Attila is jelen volt, aki arról kérdeztek, hogy mit üzenne az emberknek, mi alapján döntsenek a választásoknál. 

Az EDDA frontembere elmondta:

Hallassanak a szívükre, de az eszükre is érdemes apellálnom. Én azt hiszem, hogy a szeretet oldalán álljanak. A szeretet az egyetlen valóság, a többi az illúzió és nagyon vigyázzunk rá, mert szeret nélkül nincs élet, nincs minőség. Semmi sincs. Úgyhogy lenni, vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Az egyik dalunkat ajánlanám, az a címe: Győzni Fogunk!

 

 

