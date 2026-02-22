HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Brutális veszteségek a fronton - egyetlen nap alatt rengetegen haltak meg az összecsapásokban, sok civil is

orosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 12:02
fronthalott
Lesújtó közleményt adtak ki az ukránok ma reggel. Óriásiak a veszteségek orosz és ukrán oldalon is, miközben egyre több települést ér támadás.
Bors
Az ukrán vezérkar jelentése szerint Limanszk irányában összecsapások voltak Hrekivka, Sztavkivka, Drobiseve és Maszljakivka közelében. A várost hatszor támadták meg, emellett más települések is célpontba kerültek.

Fotó: - / MTI

Február 22-én reggel állapotjelentést közölt a Telegramon az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara. A jelentésben a háború eddigi támadásait és áldozatait összesítették. Limanszk irányban az ellenség hatszor támadott. Megpróbált beékelődni a védelmünkbe Hrekivka, Sztavkivka, Drobiseve és Maszljakivka térségében.

Az elmúlt 24 órában 175 összecsapást jegyeztünk fel. Dél-Szlobozsanszkij irányában az ellenség négyszer támadta meg az egységeinket a lakott területeken, köztük Sztaritsza, Liman, Vovcsanszki Khutori és Krugle településen

– tájékoztatott Oleh Szinyebuhov, a keleti Harkiv megye kormányzója. 

Rengeteg civil és katonai áldozattal járnak a támadások. Csak az elmúlt nap veszteségei; az orosz erők összesen 890 főt veszítettek el, emellett kilenc tankot, hat páncélozott harcjárművet, 41 tüzérségi rendszert, egy többszörös rakétarendszert, 1705 pilóta nélküli légi járművet és 205 egység gépjárművet is elveszítettek.

Forrás: Ripost 

 

