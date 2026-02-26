Orbán Viktor: Zelenszkijék bevásárolták magukat a magyar politikába, és mindent megtesznek egy ukránbarát Tisza kormány hatalomra segítéséért

Egyszerű a képlet: magyar érdek vs. ukrán érdek - kezdte Facebook-oldalán megosztott videójához írt bejegyzését Orbán Viktor.
A miniszterelnök így folytatta:
Négy éve ugyanazt mondjuk. Mindenben támogatjuk Ukrajnát, amivel nem ártunk saját magunknak. De ők többet akarnak, és ezért bármire hajlandóak. Bevásárolták magukat a magyar politikába, és mindent megtesznek egy ukránbarát Tisza kormány hatalomra segítéséért.
Végezetül pedig kijelentette:
Ezt nem hagyjuk! Mi továbbra is csak a magyar érdeket tarjuk szem előtt!
