Orbán Viktor: Zelenszkijék bevásárolták magukat a magyar politikába, és mindent megtesznek egy ukránbarát Tisza kormány hatalomra segítéséért

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 21:42
Orbán Viktor: Mi továbbra is csak a magyar érdeket tarjuk szem előtt!
Egyszerű a képlet: magyar érdek vs. ukrán érdek - kezdte Facebook-oldalán megosztott videójához írt bejegyzését Orbán Viktor

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök így folytatta: 

Négy éve ugyanazt mondjuk. Mindenben támogatjuk Ukrajnát, amivel nem ártunk saját magunknak. De ők többet akarnak, és ezért bármire hajlandóak.  Bevásárolták magukat a magyar politikába, és mindent megtesznek egy ukránbarát Tisza kormány hatalomra segítéséért. 

Végezetül pedig kijelentette: 

Ezt nem hagyjuk! Mi továbbra is csak a magyar érdeket tarjuk szem előtt!

