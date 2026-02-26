Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Orbán Viktor: Látszik, hogy az emberek nem akarják feláldozni a jövőjüket Ukrajnáért egy Tisza kormány alatt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 20:16
csongrádTisza PártVálasztás 2026Ukrajna
Rengetegen voltak kíváncsiak a kormányfőre Csongrádban. Orbán Viktor ezt üzente a magyaroknak.
Hatalmas tömeg várta Orbán Viktort Csongrádban. 

Választás 2026 - Orbán Viktor Csongrádon
Választás 2026 - Orbán Viktor Csongrádon Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Csongrád. Látszik, hogy az emberek nem akarják feláldozni a jövőjüket Ukrajnáért egy Tisza kormány alatt 

- írta közösségi oldalán Orbán Viktor

A miniszterelnök hozzátette: 

Tudják, hogy a Fidesz a biztos választás.  Hajrá, Csongrád! Hajrá, magyarok!

