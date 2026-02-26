Orbán Viktor: Látszik, hogy az emberek nem akarják feláldozni a jövőjüket Ukrajnáért egy Tisza kormány alatt 

Hatalmas tömeg várta Orbán Viktort Csongrádban.
Csongrád. Látszik, hogy az emberek nem akarják feláldozni a jövőjüket Ukrajnáért egy Tisza kormány alatt
- írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
A miniszterelnök hozzátette:
Tudják, hogy a Fidesz a biztos választás. Hajrá, Csongrád! Hajrá, magyarok!
