Orbán Viktor bejelentette: magyar-szlovák vizsgálóbizottságot állítottak fel

"Robert Ficoval megállapodtam, hogy magyar-szlovák vizsgálóbizottságot állítunk fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, aki korábban telefonon egyeztetett a szlovák miniszterelnökkel. A posztjában egy videót is megosztott.
Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra!
- tette hozzá a kormányfő.
