Orbán Viktor: A világban egyre nagyobb a bizonytalanság

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 13:52
A miniszterelnök kiemelte, nehéz dolog a béke útján maradni.
Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy a világban egyre nagyobb a bizonytalanság, ezért nehéz dolog a béke útján maradni.

De mi képesek vagyunk megőrizni Magyarország biztonságát. Ezért a Fidesz a biztos választás!

- fogalmazott a miniszterelnök, aki először terepszemlén járt Százhalombattán, majd felszólalt az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen.

 

 

