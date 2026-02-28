Orbán Viktor: A világban egyre nagyobb a bizonytalanság

Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy a világban egyre nagyobb a bizonytalanság, ezért nehéz dolog a béke útján maradni.

De mi képesek vagyunk megőrizni Magyarország biztonságát. Ezért a Fidesz a biztos választás!

- fogalmazott a miniszterelnök, aki először terepszemlén járt Százhalombattán, majd felszólalt az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen.