„Jóindulatú emberek és szeretetből csinálják” – Orbán Viktor elárulta, hogyan kezeli brutális népszerűségét

Új bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán Orbán Viktor.

Új seprű jól seper

- írta Facebook-oldalán megosztott videójához a miniszterelnök.

A videóban mások mellett arról kérdezték Orbán Viktort, hogy hogy van, mire elmondta, hogy jól, de egy kicsit fáradt a tegnapi Mandiner Klubest miatt, mint fogalmazott, egy ilyen "sokat kivesz az emberből".

Majd jött az újabb kérdés, hogy meglehet-e szokni, hogy mindig fényképet és aláírást szeretnének a miniszterelnöktől, mire Orbán mosolyogva elmonda:

Nem. Nem lehet megszokni, de jóindulatú emberek és szeretetből csinálják.

