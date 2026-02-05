Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
„Jóindulatú emberek és szeretetből csinálják” – Orbán Viktor elárulta, hogyan kezeli brutális népszerűségét

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 13:49
népszerűségvideóaláírás
Orbán Viktor őszintén válaszolt a váratlan kérdésre.
Bors
A szerző cikkei

Új bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán Orbán Viktor. 

Új seprű jól seper

- írta Facebook-oldalán megosztott videójához a miniszterelnök. 

A videóban mások mellett arról kérdezték Orbán Viktort, hogy hogy van, mire elmondta, hogy jól, de egy kicsit fáradt a tegnapi Mandiner Klubest miatt, mint fogalmazott, egy ilyen "sokat kivesz az emberből".  

Majd jött az újabb kérdés, hogy meglehet-e szokni, hogy mindig fényképet és aláírást szeretnének a miniszterelnöktől, mire Orbán mosolyogva elmonda: 

Nem. Nem lehet megszokni, de jóindulatú emberek és szeretetből csinálják.

Orbán Viktor: Jóindulatú emberek és szeretetből csinálják

 

