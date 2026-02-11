Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor nem győzte sorolni, mi mindennel kellett ma foglalkozni

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 22:01
Orbán Viktornak igen csak hosszúra nyúlik a napja.

Igazán hosszú napja van a miniszterelnöknek. Először António Costával volt egy telefonos egyeztetése, majd a kormányülésen kellett részt vennie. A kínai külügyminisztert is fogadta, este pedig már Brüsszel felé vette az irányt.

"A legfontosabb fejlemény, hogy napvilágot látott Brüsszelben egy Zelenszkij-terv. Ez öt pontból áll és arról szól, hogyan kell azt az eu-s ukrán megállapodást végrehajtani, hogy a következő évben már Ukrajna bekerülhessen az Európai Unióba. Egyre nyilvánvalóbb, hogy az ország következő évtizedének fejlődési lehetősége azzal függ össze, hogy sikerül-e Magyarországon tartani a magyarok pénzét, vagy elviszik Brüsszelbe, majd a Zelenszkij-tervnek megfelelően Ukrajnába."

