Orbán Viktor: nem adunk fegyvereket és pénzt az ukrán háborúba

A háborús veszély soha nem volt olyan közel Magyarországhoz, mint a mostani időszakban, de nem engedjük, hogy belesodorjanak, belevonjanak bennünket, nem adunk fegyvereket és végképp nem fogunk katonákat adni - jelentette ki a Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
A kormányfő rámutatott: "egész Európában rajtunk kívül, meg a szlovákokon kívül - és most már a cseheknél is van tónusváltozás - mindenki úgy beszél a háborúról, mint a mi háborúnkról, mintha ez a nyugat-európaiak háborúja lenne, és az ő fejükben az is, a mienkben nem".
Mi sajnáljuk az ukránokat, értjük mi történik, de nekünk ehhez a háborúhoz nincsen semmi közünk, nem veszünk benne részt
- hangoztatta, az MTI beszámolója szerint.
