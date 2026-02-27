Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Orbán Viktor: nem adunk fegyvereket és pénzt az ukrán háborúba

Erre mutatott rá Orbán Viktor.
A háborús veszély soha nem volt olyan közel Magyarországhoz, mint a mostani időszakban, de nem engedjük, hogy belesodorjanak, belevonjanak bennünket, nem adunk fegyvereket és végképp nem fogunk katonákat adni - jelentette ki a Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Erre mutatott rá Orbán Viktor / Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Ezt mondta el az interjú során Orbán Viktor

A kormányfő rámutatott: "egész Európában rajtunk kívül, meg a szlovákokon kívül - és most már a cseheknél is van tónusváltozás - mindenki úgy beszél a háborúról, mint a mi háborúnkról, mintha ez a nyugat-európaiak háborúja lenne, és az ő fejükben az is, a mienkben nem"

Mi sajnáljuk az ukránokat, értjük mi történik, de nekünk ehhez a háborúhoz nincsen semmi közünk, nem veszünk benne részt

- hangoztatta, az MTI beszámolója szerint.


 

 

