Orbán Viktor: Madarat tolláról… - Videó

Orbán Viktor kedden reggel egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben a miniszterelnök egy fontos dologra hívta fel az emberek figyelmét.

Orbán Viktor Fotó: AFP / AFP

Orbán Viktor: Madarat tolláról…

A videóból kiderül, hogy Orbán Viktort támadták a hétvégén Münchenben azért, mert nem küld pénzt Ukrajnába. Magyar Pétert pedig a német városba rendelték, aki az összes háborúpári politikussal szelfizett.

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.